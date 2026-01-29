所謂「呷甜甜過好年」，春節過年總要吃零食，牛軋糖是常見的過年零嘴之一，吃起來香甜軟Q，不但有奶香，也因為往往有花生或夏威夷果等，還添了堅果清香。網路烘焙名店「Home Mom Bakery」，持續創作牛軋糖口味已超過16種，倪淑敏表示，今年還創意地研發出蒜香明太子、紅椒口味，真實口感曝光。而台灣超人氣法式甜點店「深夜裡的法國手工甜點」也因應年節，推出新禮盒。
牛軋糖的主要成分包含麥芽糖、糖、奶粉、奶油、蛋白等，吃起來硬實又帶Q，且愈嚼愈香。Home Mom Bakery的牛軋糖則被網友們評為香甜但絕對不膩，創辦人倪淑敏則表示，「因為台灣人不喜歡過甜，我選擇不同類型的糖體，以黃金比例調配出清麗淡雅的甜度」，再加上法國AOP認證發酵奶油、馬達加斯加香草莢、頂級夏威夷豆等，被不少老饕評為夢幻級牛軋糖。
標榜「清麗甜」 老人小孩也能輕鬆咀嚼
今年，倪淑敏全面升級製糖技藝，微調煮糖溫度，讓糖體軟硬適中，易咬動又不黏牙，創造出專屬於Home Mom Bakery的「清麗甜」，淑敏說：「這樣子老人小孩都輕鬆咀嚼！」
牛軋糖加入兩種明太子 鹹甜微辣像下酒菜
春節檔期期間推出限定6種牛軋糖，最驚喜的就是竟然融入「海鮮」和「蔬菜」！全新品「蒜香明太子夏威夷豆牛軋糖」的糖體中融入了現正流行的日式明太子，還一次用上2種，倪淑敏說：「顆粒狀的明太子帶來口感以及香氣，另外還有純粹粉狀的，再加強香氣與鮮味。」裡頭還有蒜香青豆、威夷豆，據吃過的民眾形容「鹹甜又有微微的辣味」、「像是道下酒小菜」、「完全不會有腥味」等。
「匈牙利紅椒牛軋糖」其實是業者去年牛軋糖排行冠軍，今年再度略更動配方，紅椒粉獨特的鹹香粉末包裹整粒牛軋糖，完美演繹鹹甜平衡的口味。
選用無毒草莓 做出多款草莓甜點
當然除了看似衝突的鹹甜滋味，Home Mom Bakery也有「覆盆子草莓牛軋糖」、「開心果酸櫻桃夏威夷豆牛軋糖」、「抹茶芭樂夏威夷豆牛軋糖」與「玄米抹茶牛軋糖」等偏傳統的口味。另外，因應草莓季，也有選用內湖白石湖的有機無毒草莓做出的「草莓開心果卷卷」、「草莓香草卷卷」、「酒漬美莓磅蛋糕」等甜點。
▪️店家資訊
店家：HOME MOM Bakery
地址：台北市南港區研究院路一段59號、57號
電話：02-2788-8826
網路訂購：官網
「深夜裡的法國手工甜點」攜手依思尼乳品 聯名禮盒開賣
來自法國諾曼第、風靡全球逾百年的依思尼乳品 Isigny Sainte-Mère ，則是與台灣超人氣法式甜點店「深夜裡的法國手工甜點」(簡稱深法)宣布展開深度合作計畫，2026年起，雙方將以依思尼卓越的 AOP（Appellation d'Origine Protégée）法定產區認證乳品為核心，透過烘焙技術交流與經驗分享，推出全年度主題性甜點策劃。
深法也推出冬、春季甜點，除現正熱賣的草莓季甜點，馬年應景的聯名禮盒亦有發酵奶油、米莫雷乳酪和海鹽焦糖等依思尼經典乳品夢幻加持，匯集「香料焦糖鑽石餅乾」、「巧克力布列塔尼酥餅」、「塔皮餅乾」、「依思尼焦糖沙布列」和「依思尼米莫雷起司胡椒餅乾」等5種手工餅乾和法式水果軟糖，其中包含以低溫烘烤保留最純粹奶油風味的沙布列，搭配焦糖醬、焦糖粒與海鹽粒，細緻脆感耐人尋味。
▪️店家資訊
店家：深夜裡的法國手工甜點
地址：台北市大安區金山南路二段141巷1號
電話：02-2367-3067
訂購網頁：官網平台
資訊來源：Home Mom Bakery、深夜裡的法國手工甜點
