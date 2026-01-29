每年農曆12月16日是土地公的尾牙，今年國曆落在2月3日，尾牙象徵一年圓滿落幕，也是招財、補財庫的重要時機，傳統習俗上民眾會吃刈包。外送平台foodpanda觀察發現，象徵「包財」的國民美食刈包買氣驚人，2025 年外送銷售額竟逼近1億元，其中又以台南人最愛吃，奪下消費冠軍。此外，麥當勞春節限定的「金迎招財」系列也同步推出獨家7折優惠。
為什麼尾牙要吃刈包？foodpanda 指出，刈包外形如同飽滿的錢包，象徵「錢包滿滿、財源滾滾」，且有「咬住財運」的吉祥寓意，成為最具代表性的開運料理。根據平台數據顯示，光是尾牙當月，刈包的訂單量就會彈跳成長30%。
全台灣最愛吃刈包前三名：台南、高雄與新北
有趣的是，全台灣最愛吃刈包的城市，前三名依序為台南、高雄與新北，其中全糖城市台南的年銷售額更一舉突破千萬元。口味方面也越來越多元，除了傳統的五花爌肉刈包外，雞腿排、酥炸里肌豬與泰式雞排等創意口味也快速竄紅，成為民眾嘗鮮的新選擇。
麥當勞「金迎招財」系列回歸 輸入優惠碼享7折
除了傳統小吃，連鎖速食也是開運熱門選擇。麥當勞春節限定的「金迎招財」系列，因名稱喜氣成為好兆頭象徵。foodpanda 宣布攜手麥當勞推出獨家好康，於「金迎招財薯來堡」指定專區滿額並輸入優惠碼【馬上叫薯來堡】，即可享有 7 折優惠，讓民眾在家聚餐也能省荷包、迎財氣。
尾牙招財祕法
此外，隨著尾牙旺季到來，不少企業都會舉辦尾牙，《NOWNEWS今日新聞》日前整理了近期最熱門的尾牙招財祕法，包含狂聽《花木蘭》〈以妳為榮〉的「花家黑魔法」、更換TWICE娜璉手機桌布、攜帶崔始源財神卡、吉伊卡哇玩偶、掌心紅筆寫「中」。
民俗專家楊登嵙也指出，2026年為丙午火馬年，五行屬火，木能生火，因此整體開運重點落在木、火色系，如綠色、紅色、紫色等。尾牙當天可透過服裝、貼身衣物或小配件運用這些色彩，替自己加分，有助提升整體好運氣場。
資料來源：foodpanda
