我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著九合一選舉到來，民眾黨近日因初選，內鬥浮上檯面，剛入民眾黨不久的媒體人毛嘉慶昨（28）日被爆性騷，出面駁斥有人「遇到初選才想靠一些爛招走捷徑」、日前民眾黨汐止區主任黃守仕也表示被黨內競爭者、「四大金釵」陳語倢抹黑，退出黨內初選。對此，資深媒體人黃揚明表示，把大黨的制度搬到小黨，通常都是水土不服、適應不良，由中央徵召是最佳解方，不然11月28日開票，結局就是一翻兩瞪眼。黃揚明今（29）日在臉書發文表示，小黨根本沒有初選內耗的本錢，把大黨的制度搬到小黨，通常都是水土不服、適應不良；黃分析，民進黨相對不怕初選的原因，除了初選區域通常地盤相對穩固，還有很重要的是，初選爭的是「黨的提名」，沒有黨的提名脫黨參選，就會被支持者抵制。黃揚明指出，國民黨是「不愛初選」，通常能喬就喬，沒被提名不掛國民黨照樣有機會參選且選上，就反正還有「同舟計畫」等各種量身打造的回娘家機制。黃揚明直言，在台灣，小黨靠的通常都是少數政治明星的光環拉抬，並不是加入的每一個人都是明星，所以，沒有議員席次的區域，每一個參選者都只是一個小螺絲釘，選上了才有機會論述「地盤」。因此由中央徵召是最佳解方，如果真以為自己是「戰將」，11月28日開票，結局就是一翻兩瞪眼。