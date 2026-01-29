我是廣告 請繼續往下閱讀

關稅談妥沒幫到聲勢？鄭麗君支持度僅增1%

王世堅、蔣萬安支持度差距拉大

2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注，《TVBS》民調中心今（29）日公布最新民調，無論民進黨推派立委王世堅、領軍台美談判的行政院副院長鄭麗君參選，國民黨的現任市長蔣萬安支持度皆大幅領先。若鄭麗君對上蔣萬安，蔣萬安支持度62%，鄭麗君的支持度為25%，雙方差距37個百分點；若王世堅對決蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度提高5個百分點至60%，王世堅支持度略增4個百分點至27%，雙方差距拉大至33個百分點。民調結果顯示，如果民進黨推派鄭麗君參選台北市長對上蔣萬安，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%，略增1個百分點，雙方差距37個百分點，變化不大。顯示台美關稅談判成果，目前對拉抬鄭麗君參選台北市長的聲勢沒有明顯影響。此份民調也發現，若民進黨推派王世堅參選台北市長對決蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度提高5個百分點至60%，王世堅支持度略增4個百分點至27%，雙方差距拉大至33個百分點，另外13%未決定。本次調查是TVBS民意調查中心王115年1月23日至1月28日晚間18：30至22：00進行的調 查，共接觸1,124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有 效樣本1,009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。