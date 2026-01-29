我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小哈利（左）和媽媽伊能靜合體開直播。（圖／翻攝自鴨鴨好快樂微博）

▲小哈利（左）和庾澄慶父子關係緊密。（圖／庾恩利IG＠sprinkle_my_tinkle）

星二代「小哈利」庾恩利日前和母親伊能靜在社群平台合體直播，母子倆邊吃火鍋邊聊生活，沒想到，庾恩利突然在鏡頭前爆料，與父親庾澄慶（哈林）的訊息互動經常是被對方「已讀不回」，網友聽了笑說「不回才是親爹」，而伊能靜見狀立刻幫前夫緩頰，解釋庾澄慶錄節目太忙，又因老花眼打字吃力，才會回訊息較慢。庾恩利在直播中透露，有次是透過工作團隊在小紅書上刷到庾澄慶到長沙錄影，才驚覺爸爸已經在大陸工作，他立刻傳訊息關心，對方起初還有回應，但當他興奮提到自己將在南京參加音樂節、甚至要演唱父親的作品致敬時，卻慘遭已讀不回。對於兒子庾恩利忍不住在媽媽面前告狀，伊能靜聽完大笑，直說庾澄慶「在錄綜藝，沒辦法一直回訊息」，並說前夫因為老花眼打字困難，回一則訊息都得慢慢敲，兒子聽完也笑說：「能回就好！」直播中，伊能靜也順勢吐槽家裡的生態，自嘲平常都是她傳訊給兒子，兒子不回，而兒子傳訊給爸爸，又換成爸爸不回，連現任丈夫秦昊也被點名是「省話一哥」，常以「嗯嗯」幾字帶過，就連女兒米粒都抱怨「爸爸情緒價值給得有點低」。庾恩利坦言，過去也覺得父親冷漠、情商低，直到有次回家過年，親眼看到庾澄慶拿著手機，為了看清楚螢幕，必須把手機拿得老遠，打字也是一指神功慢慢戳，才真正理解爸爸回訊息背後的辛苦。