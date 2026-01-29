我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前排三由左至右 電通媒體專業服務暨貝立德執行長盧炳勳、凱絡媒體台灣董事總經理盧人瑞、安布思沛台灣董事總經理劉家豪 _ 後排為電通媒體事業群 dentsu AI Media 團隊成員。（圖／業者提供）

在 AI 浪潮重塑商業邏輯的今天，企業主真正面臨的挑戰，已不只是導入新技術，而是如何以 AI 重構行銷傳播產業的工作流程，將分散的媒體操作與數據應用，轉化為可實際運作的成長引擎。電通行銷傳播集團 (簡稱 : 電通) 以多年深耕台灣市場的在地資料庫為基礎，由台灣團隊自主研發、並接軌國際 AI 能力，打造符合在地法規與治理標準（Data Governance）的 dentsu AI Media 成效系統，將媒體生態系、數據與 AI 整合為一套以AI驅動、可實際運作的工作流程解決方案。透過串聯完整的媒體生態系與電通獨有的在地數據資產，dentsu AI Media 成效系統不僅協助品牌突破數據碎片化困境，更進一步以策略夥伴驅動的智能生態系強化媒體決策，讓 AI 媒體投放更高效、更精準，並使媒體預算從廣告支出，升級為可衡量投資回報、驅動品牌與企業成長的商業投資。洞察台灣商業轉型瓶頸：告別「經驗導向」直覺式投放品牌經營面臨的行銷挑戰日益嚴峻。傳統廣告操作仰賴曝光（Impressions）與點擊率（CTR）等初級指標，難以真正連結至最終的營收獲利，使行銷資源仰賴過往經驗的直覺式投放；另一方面，消費者足跡散落在電商、電信及各種線上線下通路，數據的碎片化讓品牌難以看清用戶全貌。電通認為，運用AI 能構建出「可預測的成效引擎」，協助品牌在複雜的市場環境中，更能掌握媒體投放成效並找到「真正會買」的人，轉化出更具效率的媒體投資成果。強大媒體生態系並結合電通獨家在地數據，打造可預測、可規模化的「經營成效系統」電通與多家國際級科技夥伴建立長期且穩定的媒體生態系，包含Google、Meta、LINE、AWS，並整合現今生成式 AI 技術，能讓dentsu AI Media成效系統領先業界，具備最先進的技術規格；同時電通深耕台灣市場多年，已累績深厚在地資料基礎，日前已整合合法取得之零售業、電信業、雲端發票等數據成為豐富的在地數據庫。為確保數據具備高度預測價值，電通維持高頻率的動態同步，精準對接零售與媒體行銷週期，確保數據庫能即時反映市場波動。同時，透過 Data Mapping 機制進行 Unified ID 鑑別與個體標籤辨識，在保障用戶隱私與個人資料、客戶資料保密性與合法合規的前提下，實踐真正在地化且跨場域的資料識別與整合能力，構成電通獨有的數據生態，為品牌提供最堅實的市場決策地基。電通媒體專業服務暨貝立德執行長盧炳勳 Robin 表示：「單一數據參考的媒體投放已無法滿足企業成長的需求，透過 dentsu AI Media 成效系統，我們能將電通媒體生態系與獨家在地數據庫充分整合，提供可落地、可預測、可複製的媒體成效引擎。這讓品牌能以『快、狠、準』的節奏掌握市場脈動與消費者需求，將廣告預算轉化為可量化的商業成長價值。」電通提供《Media++ 》端到端行銷解決方案，打造「高效轉換」的消費者旅程電通行銷傳播集團旗下整合橫跨創意、數據、科技、內容與顧客體驗的服務，能針對企業不同階段的品牌需求，從媒體洞察開始，以 Media ++ 的概念加值提供跨領域整合服務 : 對品牌主來說，在電通所建立的完整生態系之中，dentsu AI Media 成效系統於投放的各個環節中能發揮AI 敏捷快速的效能，並且電通所提供的整合式行銷服務，讓消費者不僅被品牌廣告所接觸，更能在消費者旅程中被品牌持續溝通與創造體驗，貫穿至消費時的最後一哩路，並讓其能與品牌同行，經營消費者的終身價值。電通行銷傳播集團大北亞區暨台灣執行長唐心慧 Jennifer表示：「當 AI 成為人人都可喊出的口號，關鍵不在工具多寡，而是在於企業是否擁有一套能支撐長期成長的系統性能力。電通以深耕台灣市場多年的在地數據為基礎，結合國際級 AI 能力與合規治理架構，打造 dentsu AI Media 成效系統，將分散的媒體操作與數據應用，轉化為可實際運作的智能工作流程。讓媒體預算從單點投放，升級為可衡量投資回報、驅動品牌與企業長期成長的關鍵引擎。」在AI百花齊放的趨勢下，電通始終深信「人的商業洞察與決策」才是決定企業高度的關鍵。電通倡導 Human x AI Co-creation 人機共創，由人的商業理解主導市場策略，讓 AI 擔任專業副駕（Co-pilot）角色，運用 AI 放大決策效率與影響力，協助品牌在變動劇烈的商業世界中快速駛出迷航，找到企業成長的航道。