我是廣告 請繼續往下閱讀

國際高端住宅最新評選結果出爐，日本豪宅再度進入全球市場視野。國際評選機構 Luxury Lifestyle Awards 日前公布「TOP 100 Luxury Residences of the World 2025」榜單，其中由日本建商 FMI JAPAN 株式會社 開發、位於大阪的住宅項目「The Peak Presidence Hills」，也讓市場重新關注日本高端住宅在全球資產配置中的角色。業界指出，這份榜單的意義不僅在於「哪個建案上榜」，更反映國際資金對住宅價值判斷的轉變。在全球利率維持高檔、金融市場波動加劇的環境下，海外不動產投資已不再齊漲齊跌，資金逐漸回流到制度穩定、具備長期使用價值的住宅市場。從城市層級來看，相較東京市場價格高、競爭激烈，大阪近年重新受到投資人關注。大阪具備完整城市機能、成熟生活圈與相對友善的入場條件，被視為能同時滿足自住與長期資產配置需求的區域。其中，位於大阪北側的豐中市，因鄰近梅田商業中心、交通便利，並擁有完整學區與住宅環境，長期為當地家庭偏好的成熟住宅區。在產品型態上，「一戶建」也逐步回到投資人視野。相較住宅大樓，一戶建具備土地持有比例較高、使用彈性大、供給相對有限等特性，在持有結構與長期使用性上呈現不同輪廓。隨著投資思維轉向長期，一戶建不再只是自住選項，也成為部分投資人重新評估的住宅型態。深耕大阪市場多年的FMI JAPAN 株式會社 指出，近年台灣投資人詢問日本不動產時，重點已不再只是價格，而是住宅是否好使用、好管理，以及制度是否清楚透明。此次入選國際榜單的「The Peak Presidence Hills」，即位於大阪豐中市核心住宅圈，車程約 20 分鐘可抵達梅田，步行可至電車站，周邊涵蓋從小學至大學的完整教育資源。產品規劃以多種坪數與格局為主，對應不同家庭結構，也反映日本住宅市場對長期居住品質的重視。FMI JAPAN 創辦人暨行政總裁李丹翔表示，隨著台灣投資人對海外置產理解逐漸成熟，市場關注也從「能不能買」，轉向「適不適合長期持有與使用」。特別是一戶建與住宅大樓在持有結構、稅務與管理方式上的差異，往往是初次接觸日本市場時最需要釐清的關鍵。為協助投資人更完整理解大阪住宅市場與產品差異，FMI JAPAN 將於 2 月 7 日及 8 日 在台北舉辦大阪不動產說明會，分享大阪住宅市場趨勢、日本一戶建與住宅大樓在制度與持有方式上的實務差異，協助投資人建立更清楚的評估框架。【台北場】2 月 7 日、2 月 8 日（週六、日）時間：11:00、14:30地點：FMI JAPAN 株式會社 台灣辦公處（台北市敦化北路 168 號 宏泰世界大樓 3 樓 E1）