2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注，《TVBS》民調中心今（29）日公布最新民調，如果民進黨推派王世堅對決蔣萬安，蔣60%、王27%。其中值得注意的是，20-29歲年輕族群有54%表示支持蔣萬安，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王世堅的比例則下降一成至38%，對蔣萬安支持度轉為高於王世堅。根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，若民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度提高5個百分點至60%，王世堅支持度略增4個百分點至27%，雙方差距擴大至33個百分點，另外13%未決定。進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有54%表示支持蔣萬安，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王世堅的比例則下降一成至38%，對蔣萬安支持度轉為高於王世堅。 30歲以上市民對蔣萬安的支持度皆在六成上下，支持王世堅的比例則在兩成至三成五之間，蔣萬安明顯領先。地區方面，台北各地區民眾對蔣萬安支持度，皆高於王世堅。中正萬華與士林北投民眾對蔣萬安支持度皆為51%，對王世堅支持度約三成五，其中，士林北投對蔣萬安支持度少7個百分點，對王世堅支持度增4個百分點，但兩人支持度仍差距一成五（51%：36%）， 中山大同與內湖南港對蔣萬安支持度在六成上下，對王世堅支持度約兩成五，松山信義及大安文山，支持蔣萬安的比例則皆超過六成五，支持王世堅的比例則低於兩成五。本次調查是民意調查中心王日至日晚間進行的調查，共接觸歲以上台北市民，其中拒訪為位，拒訪率為，最後成功訪問有效樣本位，在的信心水準下，抽樣誤差為個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為。原始問卷及詳細交叉台請上網：