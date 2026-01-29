我是廣告 請繼續往下閱讀

凡士林（Vaseline）為全球肌膚保養領導品牌之一，是無數家庭對抗乾燥的首選。近期針對好市多通路推出年度「天花板升級版乳液」，將身體保養層次拉升至「臉部保養配方等級」。這次升級除了包裝革新，更是配方科技的全面突破，解決消費者在換季與乾冷環境下的修護痛點，將保濕力從 48 小時有感進化至 72 小時長效鎖水，引發市場高度關注。本次產品配方升級的核心在於添加獨特「助生神經醯胺配方」，能從肌膚內外同步作用，主動修復並強韌肌膚屏障。搭配不同膚質需求，兩款產品升級配方保濕修護有感！「專業修護潤膚露（白瓶）」這款專為敏感肌設計，除了保留經典三重精煉修護成分，更注入98%高純度甘油與維他命原 B5。無添加酒精、香精與色素的低刺激配方，深層修復受損屏障。網友大讚：「白色的很好用！居然出了新版感覺不錯耶。」「深層修護潤膚露（黃瓶）」是乾肌首選，針對極乾肌推出的升級版，添加明星臉部保養成分「1% 角鯊烷」與 50 倍燕麥萃取。質地好吸收不黏膩，能迅速滲透肌膚表層。網友實測分享：「我兩個都有買 黃色的很滋潤但不會黏。」這波「成分天花板」的升級也在社群平台引發討論。網紅「可可酒精」近期分享保養祕訣，強調把握洗澡後毛孔打開的「黃金 10 分鐘」塗抹升級版凡士林乳液，能讓修護成分吸收更好。不少網友也在討論區留言：「第一次看到乳液有加角鯊烷就直接搬了」、「上禮拜剛買，滋潤度不錯，擦了皮膚不太癢了」、「擦完隔天起床皮膚還蠻嫩的」，分享升級版在滋潤度與修護力上的有感提升，且在好市多造成一波搬運潮。除了成分與保濕力的雙重升級，好市多獨家的 600ml 超值3入組大容量包裝更是誠意十足，質感與規格同步躍進。2/2 至 2/15 止，凡士林潤膚露三入組，原價$539元，全台好市多限時折價$120元，現在只要$419！一瓶只要139元。百元價格就能入手含有 B5、角鯊烷等明星保養成分的升級版乳液，激省優惠讓不少網友笑說，「前幾天差點先買了 還好有特價這禮拜再去搶」、「那麼便宜錯過不知道何時才有下一檔」、「成分變這麼好竟然沒漲價？」。趁著好市多限時兩週的難得特惠，不僅適合與家人朋友共同分享，更能以最親民的價格入手，一起穩穩地守護全家人肌膚的滋潤與健康。