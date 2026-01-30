我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨團總召柯建銘出現挑戰者！綠委蔡其昌表態參選總召，未來兩人競選，結果備受關注。不過特別的是，蔡其昌近年更為人知的角色是中華職棒會長，2024年中華隊在世界棒球12強奪得史上首冠，蔡其昌在幕後協助，功不可沒，但若蔡其昌當選總召，今年中華隊還要參加世界棒球經典賽，未來蔡其昌要如何一邊擔任朝野協調角色，一方面協助中華隊爭取佳績，不只是政壇關注焦點，棒球迷應該也都會很好奇。蔡其昌2004年首度當選立委，不過2008年連任失敗，2012年才又重返立院。他是新潮流要角，也曾任民進黨發言人，與當時的黨主席蔡英文關係要好，黨內人緣也不錯，2016年民進黨首度在立法院過半，黨內爭取首位民進黨籍立法院長者眾，不過副院長一職，蔡其昌獲黨內中生代共同支持，最後也順利當上副院長。2020年2月，蔡其昌連任立法院副院長，直到2024年因民進黨不再過半，蔡其昌恢復陽春立委身分。但他熱愛棒球，2021年1月，中華職棒各大球團共同邀請蔡其昌擔任會長，蔡其昌也連任迄今。而蔡其昌最忙的時候，不只同時兼任立法院副院長與中華職棒會長兩大重要角色，2022年，他還代表民進黨參選台中市長，挑戰現任市長盧秀燕，三位一體，功能超多元。有趣的是，蔡其昌的前一任會長吳志揚，也是斜槓代表，在2015年到2020年底擔任中華職棒會長，他在2016年到2020年間也是國民黨立委，2018年也一度要參選桃園市長，不過最後放棄。吳志揚現已淡出政壇。