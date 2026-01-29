我是廣告 請繼續往下閱讀

中央銀行去（2025）年12月18日召開第4季理監事會議，除維持政策利率不變，選擇性信用管制也未鬆綁，僅讓銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。央行今（29）日公布當時議事錄摘要，央行理事多認為，不動產貸款集中度仍高於合理範圍，房價偏高，全國房貸負擔率高於可合理負擔水位，選擇性信用管制應繼續。對於央行選擇性信用管制措施，當日多位理事表達，現行選擇性信用管制措施已有初步成效，宜維持信用管制措施不變。其中，有位理事認同央行隨房地產市場動態持續滾動調整7次信用管制措施，目前不動產貸款集中度已降，但仍高於第一次信用管制實施時水準，且房價所得比及房貸負擔率偏高，民眾購屋負擔仍重，故須持續觀察。另位理事對信用管制措施的成效已逐步發酵，亦表示肯定，卻也表達因房價仍偏高，故應繼續管制；另2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管的模式，應可更兼顧銀行的特色，讓政策可以做得更精準。同樣也有位理事認為，雖然不動產貸款占總放款比率已有下降，但仍高於合理範圍，故支持持續滾動調整本行選擇性信用管制措施。另位理事指出，當前不動產貸款逾放比低於整體放款逾放比，表示銀行不動產相關授信風險控管良好。惟在房貸利率上升之情況下，仍須瞭解此對民眾購屋負擔的影響；另就新青安貸款部分，宜了解未來利率補貼取消及寬限期屆滿後對貸款人的影響，也須了解房貸利率上升對不動產交易量的影響。此外，目前投機的需求已退場，為利判斷未來房價的走勢，宜進一步了解影響不動產市場供給的因素。同時，也有數位理事提到，宜關注房貸負擔率走勢。其中有位理事表示，國內高房價致當前全國房貸負擔率高於可合理負擔的30%；而房貸負擔率與房貸違約率二者之間具有關聯性，進而與金融穩定相關。另位理事則認為，銀行不動產相關放款的違約率很低，若僅看房貸者的所得，並無法判斷其是否會違約，因為房貸者之父母可能會提供資金協助；惟房貸負擔率仍係一項觀察指標。