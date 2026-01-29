我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬刺想要奪冠，只待Victor Wenbamyama累積經驗建立統治比賽穩定去，快的話1-2年，慢的話3-4年必有所成。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺如果搶下字母哥，今年明年後年都有機會奪冠，這才是NBA當代文化和順勢而為。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

「字母哥」Giannis Antetokounmpo終於把自己正式擺上交易貨架，迫使公鹿也得展開談判。不管是2月6日球員交易截止日前送走字母哥，還是延遲拖到今年夏天再出手，公鹿只想要拿到最完美回報進行重建，至少六換一可能七換一或更多，其中至少得包括三個首輪。熱火、尼克都虎視耽耽，灰狼、勇士必須突破現況，這四隊都缺少奪冠關鍵拼圖，奪字母哥奪天下，這是事實更是現實。馬刺並不想動，馬刺想法很單純，馬刺一群青年才俊正在起飛，Victor Wembanyama、Stephon Castle、Dylan Harper、Devin Vassell、Keldon Johnson、Julius Champagnie、Carter Bryant都在26歲以下，目前32勝15敗戰績西區第二，聯盟第三，馬刺不能急更不需要急於一時。馬刺想要奪冠，只待Victor Wenbamyama累積經驗建立統治比賽穩定去，快的話1-2年，慢的話3-4年必有所成。馬刺一直標榜「馬刺籃球」，不走捷徑、自己培養、堅持馬刺風格、拒絕跟風。保持耐心是馬刺重要口號和球隊文化。馬刺最捨不得送走Dylan Harper，更捨不得Keldon Johnson、Crater Bryant，台灣馬刺粉專甚至連幾乎上不了場前鋒Jeremy Sochan都捨不得，非常可愛。交易並不是走捷徑，這是成大事，尤其是市場上有字母哥這種馬上能幫助球隊升級奪冠超級王牌，不搶就是愚蠢。自己培養很正規，但實力和天賦挖掘必然有限。馬刺同位置同屬性球員太多，Carter Bryant連上場都要抽號碼牌，Stephon Castle、Dylan Harper、Devin Vassell、Keldon Johnson、Julius Champagnie、Carter Bryant都是後場球員，馬刺還有一個不動先發後衛De’Aaron Fox，這是天賦和用人浪費。馬刺風格是什麼？波波建立的「馬刺文化」是什麼？我不認為是網路上刺迷解讀的，「我刺不喜歡季中交易，自己養出來才是正統馬刺文化，Tim Duncan、Tony Parker、Manu Gnobili、Kawhi Leonard都是代表。」波波建立的馬刺文化是「掌握情勢、順勢而為，團隊重於個人，生活重於籃球」。順勢而為就是「了解市場生態，掌握情勢投入競爭」，搶字母哥不是走捷徑，更不是跟風，那叫抓住有限奪冠時機，一舉攻頂。馬刺當下已經是聯盟一線爭冠球隊，但還缺少最重要一張王牌。等Victor Wembanyama養出主宰比賽絕勝一招，不知道還需要幾年。等Stephon Castle成長為聯盟王牌，學會投籃並養出穩定三分，那至少要2-3年，可能更久。Dylan Harper成長為聯盟一號人物，快的話兩年，還要學會投籃，至少三年，還不一定能成就非凡。馬刺能等那麼久？馬刺核心主力八人這麼年輕，肯定可以。但當代NBA每一年都在大變，每2-3年都在巨變，從2019年迄今沒有一支球隊能延續奪冠生命，連續兩年打進總冠軍賽，所有球隊都在學習理解情勢，精準掌控奪冠時機，不管是交易還是重建配套，現代NBA敲開奪冠大門機會往往稍縱即逝。馬刺如果搶下字母哥，今年明年後年都有機會奪冠，這才是NBA當代文化和順勢而為。2-3年內馬刺就能養出奪冠陣容，累積出奪冠實力和幾張王牌？我不確定，因為傷病和聯盟情勢、球員市場每年都在大變，跟不上情勢並精準抓住奪冠機會，一切都是空談。