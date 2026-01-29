我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（29）日在台積電飆1835元新高，指數同步大漲登上32996點新高，不過，隨後賣壓出籠，終場下跌267.55點，收32536.27點，成交量9307億，創歷史新高。不過，根據中央銀行今（29）日公布的「2025年第4季理監事會議事錄摘要」內容顯示，央行理事關注外資動向對國內金融及外匯市場影響，只要外資出售部分股票，新台幣貶值壓力隨之加劇，應多留意。在當日會議中，數位理事關注國內AI相關產業與傳統產業發展不均的情況。有位理事認為，隨產業發展不均狀態已漸浮現，須注意其對整體經濟韌性所帶來的挑戰。另位理事表示，宜續留意部分傳統產業的營運除受美國關稅影響外，亦受中國大陸產能過剩與低價競爭的影響。另外，中小企業需要資金以進行產品線調整或技術升級，若能轉型、升級將可提升產業競爭力，期望本行與財經部會協助中小企業轉型。也有位理事指出，經濟金融前景仍存在不確定性，未來較大幅度波動，應會成為常態。宜關注如日圓利率出現變動，對國際金融市場的流動性之影響，另AI泡沫化雖然發生機率可能很小，但仍須持續觀察。另位理事認為，明年國內不論是通膨還是經濟成長，表現均屬穩健，但仍面臨很高的外部風險，必須加以提防，故維持政策利率不變係屬合適。此外，有2位理事關注外資動向對國內金融與外匯市場的影響。其中有位理事表示，台股之大型權值股的股價持續上行，勢將進一步推升外資持有市值，屆時外資只要出售部分股票，則新台幣貶值的壓力隨之加劇。因此，理事認為，未來新台幣走勢，除視國際美元走勢外，亦須觀察外資動向。另位理事認為，近一年多來，我國資本市場成長速度極快，台股市值上升且 ETF 總規模增長，伴隨外資頻繁進出股市，可能加劇國內金融市場與外匯市場的波動，應多留意。