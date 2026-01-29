我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感，民進黨苗栗縣長候選人陳品安今（29）日在臉書發文批評，該牧場早在1月10日就出現雞隻異常死亡，台中市府卻等到1月27日才開立移動管制書，長達17天防疫空窗期，業者知情不報，更將暴斃雞隻載往苗栗後龍非法掩埋，引發苗栗地方強烈憤慨。陳品安指出，根據調查，豐康牧場1773隻暴斃雞中，竟有1150隻被載運至苗栗掩埋棄置。她痛批，苗栗蛋農兢兢業業守護防疫，卻因台中市政府的監管怠惰與業者的自私行為，讓苗栗面臨禽流感爆發的危機。她嚴正聲明，「苗栗不該是隔壁縣市的棄置場」，台中市政府必須為疏於管理、疫調不嚴及造成鄰近縣市恐慌負起完全責任。除雞屍棄置外，問題雞蛋的流向更引發食安疑慮。陳品安提到，目前掌握有4640台斤的問題蛋品流入苗栗，雖台中市府聲稱已掌握流向並封存，但對苗栗鄉親的心理衝擊已難以抹滅。陳品安強調，面對台中市府疏於治理的現狀，未來她期待與立委何欣純攜手推動「中苗跨區域治理」，建立更嚴謹的防疫協作機制，守護中苗鄉親的未來，不讓類似事件再次發生。