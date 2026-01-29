我是廣告 請繼續往下閱讀

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽圓滿落幕，國立清華大學女子籃球隊在重返一級的首個賽季展現強大韌性，最終以第七名作收，成功達成保級目標。新竹在地企業恩萊特科技本季特別投入資源贊助，以實際行動支持在地學子挑戰大專籃球最高殿堂，展現企業對校園體育與人才培育的重視。對於本季的表現與外界支持，清華大學女籃總教練謝文偉表示：「本學年度賽事因為有校友及思萊特公司贊助，讓學生在準備比賽無後顧之憂，加上補給及傷害防護完備，學生能夠健康完成比賽，也獲得清華女籃在大專公開一級歷年最佳成績。」恩萊特科技長期關注人才培育，已陸續贊助多所大專院校業界標準 EDA 設計平台與教學資源，致力於縮短學用落差，協助學術研究接軌國際。恩萊特科技表示，此次從學術研究延伸至體育競技，在於響應校園全人教育的精神，期許透過支持校園體育，鼓勵學子在學術與運動中均衡發展。隨著本季賽程畫下句點，清華女籃將展開新一輪的強化訓練，期盼下個賽季能以更成熟的戰力迎接挑戰，在 UBA 一級舞台上更進一步，一圓晉級六強的夢想。