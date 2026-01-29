我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TSUKI分享過去減肥太極端結果暈倒的經驗。（圖／오키키 ㅇㅋㅋ YouTube）

韓國人氣女團Billlie成員秀雅（Moon Sua）與TSUKI，近日在網路節目中談及過去極端減肥的經驗，當時曾經整個禮拜都只吃冰塊，沒想到瘦到42公斤時，身體卻撐不住倒下了，讓她們現在想起來都在心有餘悸。秀雅透露，練習生時期為了通過嚴格的體重檢測，曾嘗試極端的冰塊節食方式，她回憶，中途身體出現異狀，「走路時完全沒有實感，像是整個人飄在半空中」，連基本的身體控制都變得困難，儘管數字達到當時被要求的42公斤，但身體傳來的警訊，讓她事後直言那是一段「再也不想重來」的可怕經驗。TSUKI也分享過度減重導致貧血暈倒的過程，她表示，當時多次告訴自己要撐過去，卻在某一刻突然失去意識，當場昏倒，更令她害怕的是，清醒後對過程完全沒有記憶，這才意識到身體早已超出負荷極限，「那一刻真的覺得事情不對勁了。」秀雅與TSUKI在節目中多次呼籲粉絲，千萬不要追求病態的瘦身標準，更不要嘗試任何傷害身體的方式，她們表示，最重要的是可以長久站在舞台上的體力與心理狀態，而不是短時間內的體重數字，透過公開這段「黑歷史」，兩人希望讓更多人看見偶像產業背後的壓力，這些經驗並不值得被浪漫化，更不是成功的捷徑，而是用健康換來的錯誤選擇。