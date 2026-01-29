我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳今（29）日抵台展開一系列行程，抵台之後他先前去髮廊剪髮，隨後再去拜訪台積電創辦人張忠謀，至於晚餐的部分，則是選擇位在臺北嘉佩樂酒店一樓的中餐廳〈榕居〉。位於敦化北路林蔭大道、以低調雅奢著稱的臺北嘉佩樂酒店（Capella Taipei），位於酒店一樓的「榕居」中餐廳，以粵菜為基礎，融合現代廚藝語彙，自開幕以來即成為國內外饕客關注焦點。餐廳取名榕居，靈感來自於窗外的兩株百年古榕，枝繁葉茂的樹冠宛如時光的見證，低語著力量、智慧與歲月沉澱之美。主廚以現代手法演繹傳統粵菜精髓，選用頂級食材烹製道道佳餚，百年烹飪工藝凝聚的美味詩篇，在蒸籠氤氳蒸氣與鑊氣的交融中精彩呈現，於傳承與創新的和諧共融中彰顯從容雅緻。港籍主廚陳國華曾在香港多家「名人飯堂」服務過，廚藝資歷逾30年，擅長在經典粵菜中導入當代「食藝元素」，賦予菜餚新表情、新風貌，為食物帶來細膩而深具層次的體驗。陳國華10多歲時即入行從學徒做起，歷經過許多過程，一步步升任主廚。香港俚語中的「紅褲仔」，指的是從基層做起，再靠著實力一步步晉升高位的人。陳國華的廚師生涯，就是「紅褲仔」的真實寫照。陳國華將「新鮮、衛生、安全、精緻、鑊氣、創意、堅持」七大核心準則，視為畢生追求的目標。他並認為，「在經典之上不斷創新，是一場永無止境的修行」。榕居點心類餐點幾乎全部手工完成，蝦餃加入進口的蝦粉做成，澄粉上可以吃到小一點的蝦子，就連內餡蝦泥中依稀可見完整的蝦身在裡面，分毫皆到位；手工蘿蔔糕炸蛋酥，採取低溫筷轉讓蛋液絲滑似肉鬆一般絲絲分明，搭配上湯與XO醬拌炒口感了得。陳國華既是傳統粵菜的守護者，也是勇於突破框架的創新者。他精研傳統粵菜的精髓，更勇於突破框架，精選世界珍饈，結合東西方烹飪元素，為賓客帶來耳目一新的粵菜饗宴。