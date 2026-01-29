我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗提前解散眾議院進行改選，盼藉能擴大國會席次，日媒最新民調顯示，自民黨處於優勢態勢，甚至有望單獨過半。根據共同社27、28兩日就第51屆眾院選舉向全國選民實施電話調查，結合採訪瞭解選舉公告發佈後不久的選戰初期情況。自民黨與聯合執政的日本維新會合計有望達到465席過半數的233席。若能進一步獲得支持，自民黨單獨過半數也並非遙不可及。新黨「中道改革聯合」的勢頭未如預期。參政黨的議席有望大幅增加，可望看到首次獲得眾院議席的希望。國民民主黨尚難看出能顯著超越公告前27席的增勢，小選區的勝負成為關鍵。不過，小選區中約兩成選民尚未決定投票對象，選情到2月8日投計票為止存在變數。共同社調查指出，自民黨在全部289個小選區中的約170個選區處於領先，比例代表方面也表現穩健，在小選區和比例代表方面均有望超過公告發佈前的138席和60席。維新會在其大本營大阪府以外的地區增勢有限，能否達到公告前的34席尚難預料。「中道改革」可能不及原先的167席，僅在約80個小選區佔據優勢，比例代表方面亦表現平平。上次選舉中，立憲民主黨受益於自民黨派系收回扣事件的東風斬獲148席。當時與自民黨聯合執政的公明黨贏得24席。新黨效應沒有顯現。至於其他政黨部分，上次在小選區獲得11個席次的國民民主黨此次在部分選區面臨苦戰，力圖增加比例代表議席。共產黨有可能失去小選區議席，比例代表方面預計獲得公告前的7席左右。令和新選組將透過比例代表獲得議席，但可能較公告前的8席有所減少。「減稅日本･憂國聯合」全力爭取在小選區和比例代表方面贏得議席。參政黨很有可能從公告前的2席大幅躍升。該黨在比例代表方面被廣泛接納。團隊未來有望在比例代表方面贏得多個議席。共同社本次電話調查共有約16.2萬人回答。