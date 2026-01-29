我是廣告 請繼續往下閱讀

▲疑似是金晨事發現場照在全網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

靠著《慶餘年2》等作品累積高人氣的中國知名女星金晨，近日被爆出去年駕車時肇事逃逸，還找助理出面頂罪的爭議，疑似是事發現場的照片在全網瘋傳，為此中國警方也出面回應，透露因為距離事發已經是一年前的事，因此要釐清事件真相需要時間。根據爆料內容指出，事故發生於2025年3月16日下午，當時金晨駕駛一輛賓士越野車行經市區時，因為疏於觀察路況，撞上路邊警示牌與房屋圍牆，造成財物損壞，事故發生後，她與經紀人第一時間就離開現場，只剩助理徐長青留在當地處理後續事宜。真正引起爭議的是，引起事故的明明是金晨本人，不過助理當時卻向警方宣稱自己是駕駛者，試圖代為承擔責任，不過保險公司在理賠調查過程中調閱監視器畫面後，發現實際駕駛人並非助理，而是金晨本人，因此質疑涉及「頂包騙保」，並向警方報案。保險公司報案後，金晨方面主動聯繫，表示願意承擔事故損失、不走保險理賠流程，保險公司最終撤回相關案件，不過，事情仍然東窗事發，掀起巨大爭議。對此，紹興交警部門證實已收到舉報並介入調查，但由於事故距今已近一年，相關證據與責任釐清仍需時間，尚未對外公布最終結果。事件曝光後，網友也翻出金晨過往在社群分享的駕駛影片，以及她曾以「專業賽車手」形象登上綜藝節目的片段，質疑她過去塑造的形象與實際行為存在落差，直呼金晨此舉根本是「人設崩塌。」