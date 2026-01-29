我是廣告 請繼續往下閱讀

國造潛艦原型艦「海鯤號」今(29)日上午前往高雄港外海展開潛航測試。台船晚間發布新聞稿指出，「海鯤軍艦」今（29）日首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。針對外界高度關注國造潛艦潛航測試、以及能否如期交艦之疑問，即將於2月1日卸任的民眾黨立委林憶君表示，期盼國潛艦能準時交艦，而不是一再跳票、一再延期。林憶君表示，國造潛艦不只是象徵意義重大，更是真正提升我國戰力的關鍵裝備，無論此次成功測試與否，政府都必須向立法院與國人清楚說明測試成果、存在問題與後續改善計畫，而不是一再以模糊資訊帶過進度上的疑問，否則每一次延誤都將牽動民眾對國防自主計畫的信任及影響後續預算審查。林憶君分析說，潛艦測試本來就分為多個階段，包含碼頭測試、海上浮航、動力測試、系統整合測試等，最後才是最關鍵的「潛航測試」。但問題是，單就國防部公開公布的單一新聞畫面，是否就可以因此簡化並對外說明為「測試成功」，還是都要經過層層的測試和驗證。畢竟對國軍官兵與第一線相關技術工程人員來說，測試的目的就是要確保未來服役時的安全與戰力的可靠；畢竟潛艦是高度複雜的武器系統。對於交艦時程，林憶君認為，「如期」不應凌駕於「通過合格驗證」之上，倘若國造潛艦在關鍵系統、耐壓能力及整體作戰整合系統皆尚未完全驗證前，就為了拿到預算、趕時程而交艦，不但增加後續艦風險與成本，更恐危害未來國軍的生命安全。林憶君認為，國防部真正負責的態度，應該是確保國造潛艦的品質與安全無虞的前提下，誠實對外說明進度，而不是以模糊語言帶過，不要總是只用「順利進行中」四個字來回應社會疑問。林憶君說，國造潛艦動用政府龐大預算，國會本來就有實質監督的責任。讓資訊公開透明，才是建立全民對國防自主建設信任的根本。林憶君強調，民眾黨對於國防自主的立場一向非常清楚，「支持國防自主，但更重視專業驗證、資訊透明與國會監督」。在審查國防部相關預算時，也都將會視海鯤號的測試結果與交付進度列為重要評估指標，以確保後續艦的建造與部署能在合約與國防需求內順利推進，無論如何都期盼國潛艦能準時交艦，而不是一再跳票、一再延期。林憶君再次強調，未來，民眾黨立法院黨團一定會持續站在「理性支持國防、嚴格把關預算、尊重專業判斷」的立場，既不唱衰國造潛艦，也不會為了任何政治需求背書尚未驗證的成果。林憶君期待國造潛艦的海鯤號，會是一艘真正能讓國人放心、讓官兵安心的最佳戰力，而不是只存在於國防自主夢想的政績中。