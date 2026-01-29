我是廣告 請繼續往下閱讀

台鐵平溪線在去年10月下旬，因連續豪雨及基隆河水位暴漲有多處路基流失。台鐵公司投入4.4億元經費辦理災後復建，交通部次長伍勝園今（29）日前往視察災後復建工程，目前進度超前原先預計的農曆年前搶通，預計在1月31日復駛。台鐵災後即全面啟動盤點與復建作業，秉持「安全優先、如期復駛」原則，克服山區地形狹窄、施工空間受限及大型機具進出不易等困難，全力推動各項災後復建工程，預計在115年1月31日恢復平溪線全線通車。伍勝園表示，工程改善包含上下邊坡穩定強化、軌道及電訊系統優化，以及車站服務設施改善等。K2及K9兩處重災路段的通車前主要工程已完成，包括流失路基段增設排樁及擋土牆、覆土回填、軌道與電訊系統復舊等作業，並已完成9處邊坡改善工程及安全評估。伍勝園肯定台鐵公司善用停駛期間，辦理車站廁所及相關服務設施改善，優化乘車動線及旅運環境，並同步加強路線養護與軌道整修作業。另考量災後地方交通中斷需求，也在本次復建工程中完成3公尺寬產業道路設施，對於地方通行及救災需求具實質助益。伍勝園表示，平溪線為北台灣重要觀光鐵道，相關復建工程均應以「安全」為最高原則，後續並將請台鐵公司持續推動相關加固工程，於汛期前完成防洪及防掏刷措施，以提升整體防災韌性，提供民眾穩定、安全且具品質之鐵路運輸服務。