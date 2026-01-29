我是廣告 請繼續往下閱讀

台美協議爭取到15%不疊加稅率，優於日韓的2500億美元投資承諾，自始至終採批評立場的在野黨，恐將在立法院全力杯葛，成為協議落地的最大變數。資深媒體人周玉蔻在臉書發文，開頭寫下「別怪我說話不好聽」，直指關稅談判即便歷經一番朝野紛擾，最終仍極可能在立法院過關，令人擔憂的恐怕不是協議本身，而是後續的政治效應。周玉蔻分析，屆時藍白陣營若「良知大發、大德迸放」，在各界期待與壓力下順勢放行協議，不僅能順利過關，還可能一舉包攬所有政治紅利與社會掌聲，讓選民誤以為談判成果，來自在野黨的關鍵支持。民進黨府院黨體系在政策論述與對外溝通上明顯不足，缺乏系統性說帖與社會對話策略，導致談判成果難以轉化為政治支持。若這種狀況持續，恐在年底地方選舉付出代價。周玉蔻擔憂，選民可能因此將選票投向藍白候選人，或許這樣的推斷可能會讓讓綠營或是綠營支持者不悅，但她認為，面對目前溝通能力薄弱的現況，實在難以做出更樂觀的預測。