民眾黨主席黃國昌1月31日立委卸任，馬上啟動新北市長選戰步調，今（29）日正式在臉書宣布，競選總部將於2月1日開幕，並以「希望園地」為名，邀請支持者共同參與，為新北市勾勒未來藍圖，「為你做到最好，我，說到做到。」黃國昌表示，希望競選總部不只是辦公空間，而是帶給市民朋友歡笑與快樂的希望園地。他透露，這段時間感謝許多支持者捐贈物資與投入時間，讓總部能在短時間內完成，並誠摯邀請民眾2月1日上午10點參與開幕活動，寫下對這座城市的期待與願景。率先表態並設立競選總部，黃國昌積極爭取參選，藍白合進度也備受關注！國民黨尚未敲定人選，除了有意參選的新北市副市長劉和然，另一名人選則是呼聲高的台北市副市長李四川，國民黨內部也催促他儘快表態。國民黨內部仍有不同意見，中常委林金結提案，主張授權黨主席鄭麗文直接徵召李四川。發言人牛煦庭則轉述鄭麗文說法，相關提名將依制度進行，人選協調進度順利，有信心在農曆年前產生最終人選。