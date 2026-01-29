我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭「張美阿嬤農場」前負責人王逢昇，因不滿員工跳槽至對手農場，涉嫌操控空拍機投放摻有劇毒農藥的苜蓿粒，毒害對方園區動物，造成梅花鹿、羊駝等多隻動物誤食暴斃。檢方偵結後，依違反《動物保護法》等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。投毒事件發生在2023年6月，王男指示員工將苜蓿粒浸泡含有劇毒農藥「托福松」的溶液，並於同年6月12日、24日及25日凌晨，操控空拍機飛往對手農場，以假借勘查名義空投毒餌，導致園區內十多隻動物中毒，侏儒山羊、梅花鹿與羊駝相繼死亡。檢方認定王男手段兇殘，且至今未與被害方和解，也未展現悔意，遂求處重刑。王男為「張美阿嬤農場」創辦人張美阿嬤之子。事件曝光後，農場隨即在臉書發文澄清，強調早在2023年便已終止與王男的合作關係，並改以「月森甯」名稱對外營運，以示切割。農場回覆網友留言時更直言，王男已另立名號經營其他場域，與農場再無任何關聯，甚至怒批其行徑如同「巨嬰」。隨著案件延燒，現任實際負責人、王男三姊 王姮月 於今（29）日發表長文聲明，對外回應爭議。她表示，王男確實是其弟弟，血緣無法切割，但弟弟在外的行為她無法掌控。她回顧，自己於1999年與母親共同經營農場並建立品牌，後來王男加入合作後雖讓農場爆紅，卻逐漸偏離原本理念，過度以營利為導向，導致原有員工陸續離職。王姮月也提到，直到檢調因投毒案前來搜索農場，自己才得知王男涉案，基於偵查不公開原則，只能選擇與其切割。她指出，後續王男自立門戶，卻拿走擁有57萬粉絲的原粉專，導致外界混淆兩家關係，甚至揚言抵制，讓壓力全數回到母親與現有團隊身上。王姮月在聲明中痛批，案件曝光後王男避不出面、關閉留言，任由輿論導向農場與母親，「所有壓力與傷害，全都落在一位76歲的老人家身上」。她也公開呼籲弟弟正面面對責任，停止對母親情緒勒索，別再讓家人承受後果。