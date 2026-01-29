我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）28日宣布決定維持利率不變，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國經濟表現穩健，目前政策處於良好狀態，被外界解讀為不急於在短期內啟動降息。對此，美國總統川普今（29）日在社群媒體發文怒轟「慢半拍」鮑爾遲不降息已經「危及國安」，稱美國正因關稅變得強大，「我們的利率應該比世界上任何國家都低」。川普還說自己對世界各國「非常友善、仁慈、溫和」，因為只要他輕輕一揮筆，就能再為美國帶來更多「數十億美元」。川普在個人Truth Social發文表示，「鮑爾再次拒絕降息，儘管他根本沒有任何理由把利率維持在這麼高的水準。他正在傷害我們的國家，甚至危及國家安全。現在就應該大幅降息，因為就連這個蠢貨都已承認，通膨已不再是問題或威脅」。川普批評鮑爾每年讓美國承擔數千億美元「完全沒有必要、也毫無道理的利息支出」，川普說由於關稅帶來龐大的資金，「我們的利率理應是全世界最低」。川普認為，世界許多國家「之所以被視為低利率、現金充沛、優雅穩健、優質的經濟體，只是因為美國允許他們如此。即便我們向他們課徵關稅，為此替我們帶來數十億美元收入，他們大多仍對我們這個美麗、曾遭佔便宜的國家保持可觀（雖然已小得多）的貿易順差」。川普說自己對世界各國一直「非常友善、仁慈、溫和」，「只要我輕輕一揮筆，就能為美國帶來更多數十億美元，這些國家就必須回到老老實實靠自己賺錢的日子，而不是踩在美國背上。我希望他們都能感激我們偉大的國家為他們所做的一切，儘管很多人並不領情。聯準會現在就應該大幅降息！」川普強調，「關稅讓美國再次變得強大而有力量，比世界上任何其他國家都更強、更有力量。與這種實力——無論是金融上或其他方面——相匹配的，我們的利率應該比世界上任何國家都低！」川普長期施壓鮑爾降息，但即將卸任的鮑爾不為所動，鮑爾還對自己未來的接班人喊話「不要被捲入政治」，認為聯準會應該對國會負責。