海軍陸戰隊六六旅於2020年間進行槍械彈藥清點時，發現一支 T75 班用機槍預備槍管遺失，但當時包括營、連主官及士官長等人未依規定回報，反而隱匿實情，並在後續清點帳冊中登載不實內容。直到2023年間，後勤單位重新審查軍械武器清點資料時，才揭發此事。桃園地檢署偵結後，依相關罪嫌起訴前後任營、連長及士官等8人。桃園地方法院今（29）日宣判，認定林姓營長等7名軍士官涉犯共同犯公務員登載不實文書罪，分別判處有期徒刑1年3月至1年5月不等，均宣告緩刑3年，並須向公庫支付4萬元至10萬元不等；另潘姓中尉排長則獲判無罪。全案仍可上訴。回顧整起事件，事發於五年前、2020年11月間，六六旅進行部隊移防作業，潘姓中尉排長與邱姓中士軍械士負責武器裝箱與清點確認，但未落實清點責任，導致該單位保管的T75機槍預備槍管短少1支。當時任梁姓中校營長、續任林姓營長，以及前後任連長賴姓、劉姓少校，連同邱姓、簡姓、黃姓等中士軍械士，均未依規定通報，選擇隱匿未報。梁姓、林姓等7名軍士官，明知帳冊、移交清冊及實際清點狀況不符，仍基於虛偽通報的犯意聯絡，在清點帳冊與相關公文書中登載不實數據，逐級回報上級，足以損害軍事命令與武器管理資料的正確性。直到陸戰六六旅後勤科黃姓中尉於審查軍械資料時察覺異狀，向上通報並展開追查，案件才曝光，並由桃園憲兵隊移送地檢署偵辦。法院審理時，7名被告軍士官均坦承犯行。法官指出，梁姓、林姓前後任營長明知械彈短缺應立即逐級回報並列管，卻未依法處理，反而登載不實內容，影響國軍武器管理資訊的正確性。不過，考量被告均坦承犯行，且事後已受軍中懲處，平時服役表現尚可，並非惡意圖利，加上對軍品管理規定不夠熟稔，因此依法宣告緩刑。而法院最終判決，林姓營長在內7名軍士官獲判有期徒刑1年3月至1年5月不等，均緩刑3年，並須繳納公庫金；潘姓中尉排長則因證據不足，判決無罪。全案仍可依法上訴。