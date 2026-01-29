我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林縣古坑鄉草嶺村今（29）日晚間再度傳出山林火警，疑似起火地點位於石壁仙谷 一帶、樹齡約300年九芎神木後方山區。消防單位於晚間6時47分接獲通報後，立即派遣人車前往查處，相關單位同步掌握火勢發展。草嶺消防分隊表示，晚間6時47分接獲義消通報，指草嶺村石壁山區疑似發生山林火災，火點位於九芎神木後方半山腰地帶。消防局隨即調派草嶺、古坑、公園分隊及第一大隊支援，共出動6輛消防車、14名人員前往搶救。消防人員於晚間7時03分同步通報林業及自然保育署嘉義分署，釐清起火位置是否屬於國有林班地；草嶺村村長也趕赴現場了解狀況。晚間7時20分，草嶺03車組回報已抵達九芎神木位置，目測半山腰可見火光，但距離實際火點仍有一段距離，火勢規模與燃燒面積仍待進一步確認。值得注意的是，草嶺村石壁山區今晚發生的山林火警，已是半個月內第二起。今年1月12日，石壁飯店後方竹林曾冒出濃煙並引發火勢，火災一度延燒長達4天，期間出動國軍及 空勤總隊 派遣直升機進行空中灑水滅火，才順利控制並撲滅火勢，當時總計燒毀面積約8公頃。針對先前火災，地方居民曾質疑，可能與逃逸移工盜採竹筍、在山區升火取暖不慎釀災有關，並多次向縣府反映，要求正視山區巡查與防火管理問題。不料相關隱憂尚未完全排除，29日晚間石壁山區再度傳出火警，也讓村民憂心山林火災恐怕再次發生。