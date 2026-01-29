我是廣告 請繼續往下閱讀

日前國民黨主席鄭麗文提到，美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，引發討論！鄭麗文接受《少康戰情室》專訪，針對「美國是恩人」的論述，直言「現在不是了」，她強調台灣已經長大，現在反而是美國需要台灣的幫助，雙方應建立互惠關係而非單方面受惠，更不應為了討好而犧牲台灣利益。談及國民黨阻擋軍購，換取國共論壇的傳聞，鄭麗文狂酸「我當了主席之後，我都不希望用這麼難聽的字眼，來形容我們的政府對美國的關係。」強調馬政府時期從未賣台，民進黨才是破壞團結、見不得人好的歷史罪人，並呼籲民進黨思考「九二共識、一中憲法」的可行性，強調這不僅不會損失主權，還能為台灣產業帶來活水，更嘲諷賴清德「反正你這輩子台獨也不可能了，何不試試看？」針對國會預算僵局，鄭麗文指出，包含關稅法在內的重大法案內容至今仍是黑箱，民進黨試圖勒索國會空白授權，「很有可能就是表面答應美國人，想要拿我們在野黨當墊背，把鍋甩給在野黨，用這招騙美國人。」鄭麗文提到，華府內部、尤其是共和黨人對民進黨的兩面手法深感不滿，國際信用早已破產。鄭麗文將矛頭指向國防安全，大罵民進黨是「詐騙集團」，質疑政府大手筆買飛機大砲，卻在立法院阻擋改善軍公教警消待遇的提案，怒批民進黨表面重視國防，實則摧毀基層戰力，這才是真正的國安危機。