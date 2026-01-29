我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗縣頭屋鄉台13線28日下午發生死亡車禍，雙載機車不明原因自撞電桿，2名年輕男子遭拋飛，一人倒臥草叢、另一人懸掛礦場鐵絲網上，送醫後雙雙不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣頭屋鄉台13線於28日下午發生一起死亡車禍。21歲林姓男大生騎機車雙載20歲李姓男大生，行經中油礦場路段時，不明原因自撞電線桿。兩人因撞擊力道猛烈，分別墜落水溝及拋掛在路旁圍牆鐵絲網上，經送醫搶救後，仍因傷勢過重雙雙宣告不治。檢警於29日完成相驗，初步判定死因為多重創傷併大量出血。事發當天，林男與李男趁寒假與歐姓高中同學相約聚餐，餐後3人分騎兩輛機車，準備前往歐男住處。途中歐男獨自騎在前方帶路，行進間發現後方同學未跟上，曾折返回頭尋找，但因雙方距離過遠未能發現蹤影。返家後，歐男再撥打兩人電話也未獲回應，沒想到不久後便接獲警方通知，得知兩名同學已發生事故身亡。根據警方調查，林男疑似因車速過快，或輾壓不明物品導致失控，自撞路旁電線桿。強大撞擊力使林男噴飛至附近水溝，後座的李男則被甩掛在圍牆鐵絲網上，現場畫面相當怵目驚心。救護人員獲報後趕抵現場，需攀爬至附近高處，才順利將兩人救下，但因傷勢過於嚴重，送醫後仍回天乏術。檢警已於29日完成林、李兩人遺體相驗，初步判定死因為多重創傷併大量出血，至於詳細事故原因及肇事責任，仍有待進一步調查釐清。