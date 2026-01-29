我是廣告 請繼續往下閱讀

美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）市，24日再度發生移民及海關執法局（ICE）人員開槍打死民眾事件，造成當地局勢急遽升溫，川普政府派出「邊境沙皇」、白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）前往明州，取代原本的邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）主導後續行動，霍曼今（29）日在明州首度發表公開談話，雖未針對個案情況發言，但認了ICE在執法方面存在「改進空間」，並強調自己會待在明尼蘇達，直到問題全都解決為止。綜合媒體報導，霍曼在談話時首先強調ICE人員的任務就是執行國會頒布的法律，隨即話鋒一轉表示，目前在執法方面存在一些改進空間，「川普總統和我，以及其他政府官員都認識到，某些方面可以而且應該進行改進，這正是我在這裡的原因」。霍曼承諾自己會一直待在明尼蘇達，直到問題全都解決為止。霍曼說自己來到明尼阿波利斯還不到三天，但已經與州長沃茲、檢察長埃里森、市長弗雷以及多位當地警察局長進行交流，「如果不進行討論，就無法解決問題」。霍曼稱這些溝通都相當坦誠，「我不想到一切都很好這種表面話」，但霍曼也說自己來此並非為了「製造頭條」，而是真的想要改善問題。霍曼呼籲各界替敵對言論和暴力威脅降溫，「如果你想修改某些法律，那就去國會提案」，霍爾說雖然沒有哪個「政府機構是完美的」，但也不要對執法人員先入為主地抱持敵意。霍曼強調民眾有上街示威抗議的權利，但也應該在活動中保持和平。霍曼說自己已與明尼蘇達當局達成共識，雙方同意社區安全是最重要的任務，重申ICE執法的正當性、因公共安全因素被逮捕的人「可能」會移交給ICE收押、ICE將與警方合作，辨識對公共安全構成威脅的人。儘管目前對於明尼蘇達當地警力是否應該參與ICE執法，雙方仍存在一些分歧。明尼蘇達警方傾向不涉入ICE的執法行動，但霍曼希望當地警方能以協助的身分，幫助IC幹員抓捕非法移民。霍曼也指出將會減少在街頭行動的ICE幹員規模，雖然沒有提及具體減少的人數。至於爭議最大的兩起ICE幹員開槍打死平民事件，霍曼表示目前調查已經在進行中，所以他不會就個案發表任何評論，現在就是等待調查結果出爐。但霍曼強調，不希望看到任何人喪生，所有政府人員都有必須依循的行為準則，若違反規則就是根據法律處理。