▲新北新店一名男子遭指當街宰殺幼犬，警方到場後男子稱處理的是果子狸。動保處表示，即便非保育類，公開宰殺仍違反《動保法》與《野保法》，最重可判刑並罰款。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區近日傳出一起疑似虐殺動物案件。有民眾目擊一名男子在住家門口當街宰殺不明動物，誤以為是在屠宰幼犬，緊急通報警方。警方到場後並未發現犬隻遭宰殺，但男子辯稱自己處理的是「果子狸」，相關行為仍引發動保單位介入調查。事件發生於25日下午2點多，民眾報案指出，新店區中正路一處民宅前，有男子疑似在光天化日下宰殺幼犬。員警趕抵現場後，未發現犬隻屠宰情形，56歲謝姓男子向警方表示，當時正在處理友人贈送的果子狸，並從冰箱中取出一包白色肉塊作為佐證，強調並非犬隻。不過，警方調閱周邊監視器畫面發現，謝男確實曾在路邊進行宰殺、切割及清洗毛髮等行為，但影像無法明確辨識遭宰殺的動物種類。警方已保存相關影像資料，並通報新北市動保處進一步釐清。新北市動保處表示，目前仍在調查動物遺體的來源與種類。雖然果子狸並非保育類動物，但若非基於合法事由獵捕，仍可能違反《野生動物保育法》；此外，在公共場所公開宰殺動物，也涉及違反《動物保護法》。依相關規定，最重可處2年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以下罰金。動保處也呼籲，民眾切勿任意獵捕、宰殺或處理野生動物，以免觸法。後續將持續釐清案情，並依法處理。