台新新光金控在去（2025）年7月24日正式合併後，展開子公司的整併，包括投信及人壽都已完成整併，接下來證券、期貨、銀行也將陸續進行整併。隨著子公司陸續整併，台新新光金二代接班也再推進，台新新光金今（29）日代子公司台新銀行公告，選任台新新光金董事長吳東亮次子吳昕豪，出任台新銀行副董事長，並自即日起生效。台新新光金控於去年7月24日完成合併後，即展開子公司的整併，其中台新投信與新光投信已於去年11月完成合併，新光人壽也在今年1月1日併入台新人壽，並更名新光人壽。金管會也已通過台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨案，合併基準日預定為今年4月6日。至於台新銀行與新光銀行的整併，台新新光金總經理林維俊去年受訪時曾表示，目標今年底完成合併，但要IT系統百分之百沒有問題，才會真正進行合併。隨著台新新光金子公司持續整併，台新新光金二代接班也再推進。台新新光金今日代子公司台新銀行公告選任出副董事長，由台新新光金董事長吳東亮的兒子吳昕豪接任。吳昕豪擁有波士頓大學經濟學學士、日本早稻田大學企業管理碩士學位，早已進入金控磨練多年，相繼出任台新銀行、新光人壽、台新證券董事職位，2024年接下台新人壽副董事長。不過，隨著新光人壽與台新人壽合併，加上原台新銀行副董事長尚瑞強去年9月轉任新光銀行副董事長兼總經理，台新銀行今日召開董事會，選任吳昕豪接任副董事長職務。