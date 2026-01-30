我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢當年就是憑藉在球場的粉絲直拍「삐끼삐끼」三振舞紅到全亞洲，就連韓國偶像也曾在簽售會上模仿。（圖／記者張一笙攝）

試辦時間點曝光 各球團醞釀已久

依各球場條件，訂出不同的器材規格與使用區域

長焦鏡頭（俗稱大砲相機）則可能需符合特定尺寸或規格

而追星粉們為了自家IDOL的演出，在過程中不僅大舉移動至觀眾席前面，甚至在過程中被工作人員阻攔時咬了工作人員的手因而引發巨大爭議

▲九頭身美女睦那京，在韓國職棒啦啦隊中也是數一數二知名的啦啦隊女神。（圖／記者張一笙攝）

啦啦隊不得雙棲台灣韓國 仍在觀察階段

但目前自己在韓國並沒有聽到相關傳聞

透過韓國媒體轉發台灣新聞才得知此有「不得雙棲」這件事

▲KT巫師女神李藝斌無疑是今年冬天最具聲量的來台韓國啦啦隊女神，甚至傳出有北部球團為了她去交涉。（圖／翻攝自李藝斌IG@1eeyebin_）

隨著韓職新球季即將於3月底開打，韓國職棒KBO卻接連傳出2項可能牽動球迷文化的重要變化，一是「大砲相機」拍攝規範恐將收緊，二是啦啦隊「不得雙棲」的限制可能浮上檯面，相關訊息源頭來自昨（29）日韓國記者尹世浩的直播內容，消息曝光也迅速登上韓國社群，預計將在韓國職棒熱身賽開始試辦，未來李珠珢、睦那京、李藝斌等人的直拍，恐怕再也看不到。昨日韓國記者尹世浩在正式直播前，開了一段小小直播，並表示相關內容不會放上YT平台，內容整理多項韓職內部討論動向，指出這些禁止相機的使用區域，其實早已在10支球隊的行銷團隊之間早就有多次開會討論，只是尚未正式對外公布，他提到針對「大砲相機」的管制，相關會議已經開過，最快可能在熱身賽（試辦賽）前就會釋出方向性規定，這也代表並非臨時起意，而是醞釀已久的制度調整，只差最後拍板。尹世浩進一步說明，未來不一定是全面禁止攝影器材，而是可能，像是會影響他人視線的座位區，可能被列為禁止使用相機的範圍；。事實上大邱三星獅棒球場本就已有官方攝影規定，限制不得帶超過規定的長焦鏡頭，未來不排除擴大成為KBO的統一標準。事實上，球團開會起因並非因為單純針對「球場砲哥（啦啦隊攝影師）」，2025年8月6日李珠珢所屬的LG雙子在蠶室棒球場與斗山熊隊的比賽中，球團邀請選秀節目《Boys 2 Planet》的參賽者進行5局中場演出，然，隨後球團也在8月10日通報KBO，要求擬定禁止相機的相關規定。除了攝影規範，另一個更牽動台韓交流的議題，是要求啦啦隊「不得同時在海外與韓國應援」的可能性，尹世浩坦言自己對應援與行銷實務並不熟悉，如果真的要實行，可能會有某種官方說法或合約條款出現，例如在應援公司合約中加入「不得兼任」的內容，事實上，《NOWNEWS今日新聞》記者多次詢問韓國球迷及經紀公司，韓國方面坦言自己都是，目前在韓國尚未有相關風聲，不過對方也表示會有這樣的規範也是可以預期的事情：「因為啦啦隊都往台灣賺錢，很多客場應援甚至人手都不夠了。」