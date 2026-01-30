我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓統計局29日公布經濟數據，去年第4季國內生產毛額（GDP）年增率僅3%，全年經濟成長率4.4%，寫下2011年以來最低紀錄。這對菲律賓經濟前景造成沉重打擊，也讓央行進一步降息的可能性大增。根據菲律賓統計局公布的數據，去年第4季經濟成長不但低於上季修正後的3.9%，也是2021年第1季因新冠疫情封鎖導致經濟萎縮3.8%以來，最糟糕的經濟表現。去年全年，菲律賓經濟成長率放緩至4.4%，未達官方設定的5.5%到6.5%目標。這是小馬可仕總統政府連續3年沒能達成成長目標，當局把責任歸咎於防洪工程貪腐醜聞，以及氣候變遷引發的極端天氣。菲律賓社會經濟規劃部長巴利薩坎29日召開記者會表示，貪腐醜聞重創企業和消費者信心。他估計如果沒有這起醜聞，去年經濟成長率應該可以達到5.5%。從去年7月開始，菲律賓爆出大量防洪工程品質不合格或根本是「幽靈工程」，導致國家過去兩年損失近1200億披索，引發民怨沸騰。這起醜聞也讓菲律賓政府基礎建設支出大減將近42%，再加上去年底多個颱風帶來嚴重水災，造成工作日減少和學校停課，進一步壓抑內需。防洪不力和貪腐引發的全國大規模抗議活動雖然已經逐漸平息，但影響仍在，促使菲律賓政府本月將今年經濟成長目標下調1個百分點至5%到6%。不過巴利薩坎強調，政府決心在今年透過一系列改革措施重建民眾信心，扭轉劣勢。「我們把2026年視為復甦關鍵期。我們正加快腳步，透過改善治理和公共服務來恢復民眾信任。」菲律賓央行總裁雷莫洛納稍早表示，低於預期的經濟成長數據，將成為央行在2月政策會議上決定是否進一步調降基準利率的重要依據。