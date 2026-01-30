金曲歌王蕭敬騰娶回Summer（林有慧）後，也成為經紀公司喜鵲娛樂的老闆，26日他和Summer一起在大直萬豪酒店主辦尾牙，由蕭敬騰每年都會固定邀請的「喜鵲之友」李炳輝擔任開場嘉賓，為活動熱鬧揭幕。只見現場眾星雲集，做為老闆的Summer和蕭敬騰也為員工送上高達7位數的紅包抽獎，犒賞大家一整年的辛勞。
蕭敬騰、Summer尾牙豪發百萬獎金 犒賞員工辛勞
喜鵲娛樂26日在萬豪酒店舉行尾牙，臉書粉專昨晚發文公開當天現場活動照，還透露蕭敬騰、Summer豪發百萬紅包犒賞員工，蕭敬騰在台上幽默又感性地說：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家辛苦了！」
上個月才剛送走父親林光寧的Summer也打起精神振作，真誠對台下員工告白，「非常感謝這一年陪在我身邊的同事、朋友與前輩們，今年真的有特別多的感謝。我對你們的感激，不是『謝謝』兩個字可以表達的。未來的日子，還請各位多多照顧，我們一起成長！」
77歲李炳輝現身 2度中風感謝蕭敬騰介紹工作
而蕭敬騰知道李炳輝曾2度中風、經濟狀況拮据，因此每年都會特意邀請李炳輝擔任尾牙嘉賓，封他為「喜鵲之友」，邀請李炳輝共襄盛舉這場盛大晚宴。只見77歲的李炳輝還是戴著墨鏡，以招牌造型亮相，雖然坐著輪椅，但看起來精神狀態相當不錯。李炳輝過去也曾感謝蕭敬騰的幫助，表示蕭敬騰和康康都會幫他介紹工作，讓他還能持續唱歌謀生。
王子低調吃尾牙被拍 范姜彥豐怒嗆：還要臉嗎
另外，先前捲入不倫戀風波的男星王子（邱勝翊）也是喜鵲藝人，當天其實也有現身吃尾牙，雖然粉專上未出現他的照片，但同公司的歌手金泰佑在社群發出影片時，就有拍到王子身穿白色帽踢坐在位子上的身影。不倫戀受害者范姜彥豐疑不滿王子還能出席尾牙，甚至在Threads留言：「還要臉嗎」，可見被戴綠帽的他還相當氣憤。
照片來源：喜鵲娛樂臉書
