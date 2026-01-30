我是廣告 請繼續往下閱讀

國造潛艦原型艦「海鯤號」昨（29）日完成首次「淺水潛航測試」，寫下國艦里程碑。對此，國民黨立委徐巧芯針對進度給予鼓勵，但她仍表示，後續艦預算仍不能動支，因國防部長顧立雄當初承諾「沒有完成海試不會動支」，而海試最關鍵的包括200公尺下潛測試及戰鬥測試。另外針對海鯤耗交期跳票，徐巧芯也說，她去年審預算就說過了，卻被惡意攻擊，現在證明她才是對的。徐巧芯昨發文指出，針對海鯤號下潛測試（50公尺）成功的訊息，應給予鼓勵，她並期待海鯤號能夠在安全無虞的情況下盡快完成，畢竟已經延期太久，且中間甚至發生沒安裝錨機就出海、X型舵失靈導致要船員手搖等各種不合理情況。若現在能夠走上正軌，絕對是好事一件。徐巧芯接著表示，她在審查去年年預算時（2025/1/20），告訴大家海鯤號根本沒辦法在2025年完成海試，所以編列後續艦上的預算在2025年完全用不到，當時被青鳥出征，甚至成為大惡罷主要的攻擊論述。但事實證明，她說的才是真的。只不過忠言逆耳，有些人聽不進去。徐巧芯提到，2025一整年下來，海鯤號都沒有完成海試，連下潛測試都是今天第一次進行。所謂的「浮起來」的海上測試，從原本說好的去年四月一路延遲到九月底，再延長到十一月底，如今已經隔年一月底，才有初步的進度。而且今天並非海試完成，至少還要進行五次以上的測試，包含尚未進行的200公尺潛航以及戰術測試等，才有可能交艦。徐巧芯續指，原定的「交艦契約」是在去年十一月，目前台船是處於「每日罰款」狀態，可見延遲的嚴重，並非台船現在所稱「進度沒有落後」（不然罰錢幹嘛？）。後來也確實如同我在預算審查時說的，一整年下來2025年海鯤號後續艦的預算動支為零，因為根本完成不了海試，在去今年之前都只停留在浮航測試階段。徐巧芯也強調，有人可能會問，那昨天測試過後是不是就可以動支後續艦了？答案是「不行」，因為國防部顧立雄部長公開的的承諾「沒有完成海試不會動支」。海上測試除了浮航，還有50公尺下潛的數次測試，最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等，全部完成，才算「完成海試」。也就是說，從頭到尾其實沒有人擋住海鯤號與其後續艦的預算，是國防部和台船自己無法如期完成進度導致的。徐巧芯說，她衷心祝福海鯤號能夠完成測試，順利交艦。但在去年的當下，明明只要有基本的判斷能力就知道不可能，還硬要開支票欺騙社會大眾，是難以被容許的事情。現在台船說六月交艦，以目前的進度仍然沒有樂觀的本錢，她還是要實話實說：如果能在今年底以前完成交艦，就算是很順利了。