我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲歷經羈押1年，去年從土城看守所獲釋，他近期在YouTune上開啟「土城十講」，並於昨（30）日發出和前立委蔡正元對談的第八講。2人腳上都戴著電子腳鐐，暢談對台灣司法的看法，蔡正元直言：「當今政府要我們社會性死亡，以後大家看到你不敢拍照、不敢聲援，你就沒有影響力，下次民進黨選連任就輕而易舉。」柯文哲頻道昨發布「第八講：土城史講」，和《台灣島史記》的作者蔡正元對談。柯文哲提到：「當一個社會的司法已經不被人民信任，國家對是非對錯善惡已經沒有辦法建立標準，那怎麼辦？我醫學院畢業時想過這個問題，沒想到40年後還是一樣。」柯文哲認為，檢察官把他求刑28年6個月，如果他離開台北到嘉義，路上還是有人要和他拍照，表示司法信任度已經破產了，這是國家的危機。蔡正元回應提到，民進黨覺得你選總統拿到很多票，本來是民進黨拿得到、國民黨拿不到的票，所以現在今上覺得要弄個法案給你在身上，讓你社會性死亡，以後大家看到柯文哲不敢接近、不敢拍照、不敢聲援，你的支持者就會流散，大部分回到民進黨，讓今上下一次選總統輕而易舉，這個策略很清楚，所以才會一直加罪名。柯文哲認為，可是這樣對司法傷害太大，不可以這樣。司法是國家最後一道防線，拿司法當政治工具，後遺症太多了。