我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈玉琳悠閒翹腳坐在沙發上，身形明顯變得圓潤許多。（圖／11點熱吵店臉書）

▲沈玉琳住院初期身材明顯暴瘦，讓外界相當擔心他。（圖／沈玉琳的御琳軍臉書）

58歲沈玉琳去年7月29日被送醫，隨後證實罹患血癌，因此暫停工作，住院治療。如今已過半年時間，沈玉琳表示自己已完成4個癌症療程，醫師認為他不用接受骨髓移植，農曆春節前就可出院。沈玉琳也積極規劃復工，節目《11點熱吵店》日前就公開沈玉琳與製作人開會的照片，只見一度暴瘦17公斤的他，如今身形明顯變得圓潤，不再骨瘦如柴，讓粉絲放心不少。《11點熱吵店》臉書粉專28日發文，公開沈玉琳的近況照，只見他頭戴黑色帽子、身穿灰色外套，相比去年過父親節的照片，如今的他身形看起來圓潤不少，應該是健康狀況回穩，讓粉絲終於可以安心。《11點熱吵店》小編則在貼中寫道：「和製作人開會，聊聊最新娛樂、節目資訊，在養病依舊關心演藝圈的哥」，可見沈玉琳即便住院也不想放棄工作。沈玉琳日前也回應《NOWNEWS今日新聞記者》，「治療非常順利，剛剛結束第4個療程，主治醫師看了檢測報告，很滿意治療成果，可以不用做骨髓移植，但還要住院一段時間等待血球恢復，回家過年應該沒問題，推估復工時間是元宵節過後。」而沈玉琳病倒住院前，除了《11點熱吵店》，還主持《女孩好野》，各種代言、廣告也都接到手軟，是拚命三郎。其實早在查出血癌前，沈玉琳體重就明顯下降，他當時還單純以為只是減肥有成，沒想到是健康早就亮紅燈，身體不舒服好幾天才被拖老婆芽芽拖去看醫生。一開始住院消息傳出時，外界還以為他是因為過勞導致猛爆性肝炎，怎料詳細檢查報告出爐後才發現是血癌，好在芽芽有堅持將他送醫，否則沈玉琳狀況恐怕不樂觀。