▲周冬雨出道以來一直都很瘦。（圖／翻攝自微博@周冬雨工作室）

33歲中國女星周冬雨日前在工作室微博曬出比基尼辣照，只見她穿著白色兩截式比基尼，在泳池邊開心大笑，但身材卻成為討論焦點，因為周冬雨太過骨感，讓許多粉絲擔心她的健康，還有人說她看起來連40公斤都不到。照片中的周冬雨身穿純白比基尼，濕透的髮絲配上毫無修飾的素顏，在泳池畔展現出極致真實的生活狀態。有人大讚她依舊保有剛出道時的高級感，還有不修邊幅的美，但也有人發現，她雙手高舉時肋骨根根分明，直呼她實在太瘦，可能連40公斤都不到。面對外界對其身形的指指點點，周冬雨始終保持淡定。她過去就曾以超高情商幽默自嘲，稱自己的身材是「跟氣質配套的」，從《七月與安生》到《少年的你》，周冬雨用演技證明了演員的價值不在於外型標籤，而在於對角色的詮釋。周冬雨畢業於北京電影學院表演系，2010年主演《山楂樹之戀》成名，成為為新一代「謀女郎」。陸續主演的《宮鎖沉香》、《同桌的妳》、《麻雀》、《七月與安生》等電影及影視劇。2016年以《七月與安生》獲得第53屆金馬獎最佳女主角。不僅如此，周冬雨更在2019年入選富士比中國名人榜第7名，2020年以《少年的你》獲得第39屆香港電影金像獎、第33屆中國電影金雞獎及第35屆大眾電影百花獎最佳女主角，成為華語電影屆最年輕的三金影后。