台北車站近期攜手凱撒衛浴，於轉乘核心區啟用「電漿滅菌廁所」，利用黑科技30秒快速殺菌提升防疫水準 。除硬體升級外，旅客也應留意深夜與清晨的開放限制。掌握正確設施地點與管理時間，才能避免趕車時撲空，確保行程順暢。
核心區兩處新公廁啟用
本次升級的電漿滅菌廁所地點共有兩處，座落於台北車站台鐵、高鐵、捷運及周邊商圈串連的核心動線 。作為台北車站公共設施優化的一環，空間設計採用質感簡約風格，強調明亮且無壓迫感的視覺營造；男廁內更貼心配置兒童專用小便斗，全方位提升服務溫度 。
引進30秒殺菌黑科技
設施導入凱撒衛浴黑科技，將電漿滅菌技術應用於北捷滅菌龍頭與男廁小便斗 。該技術標榜 30 秒內即可達成 99.9% 快速滅菌，並維持 24 小時長效抑菌，對 71 型腸病毒的對抗率達 96.7% 。同時，高接觸區域配置了日本 SIAA 認證抗菌扶手，抗菌率達 99.9%，有效降低交叉感染風險 。
掌握深夜規定防撲空
旅客在使用新設備之餘，也需留意北車廁所深夜規定，以免清晨時段撲空。目前台北車站共計 10 間公廁，開放時段因管理單位而異：
• 台鐵自管公廁（共7間）： 開放時間為 05:10 至 00:30，配合首末班車時段開放。
• 商場清潔公廁（共3間）： 配合商場營業時間，通常需至 06:00 才對外開放。 若旅客於凌晨 00:30 至 05:10 之間抵達，大廳部分廁所會處於上鎖狀態，建議改往捷運站付費區內尋找，或向現場站務人員洽詢借用。
資料來源：臺鐵公司、凱撒衛浴
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次升級的電漿滅菌廁所地點共有兩處，座落於台北車站台鐵、高鐵、捷運及周邊商圈串連的核心動線 。作為台北車站公共設施優化的一環，空間設計採用質感簡約風格，強調明亮且無壓迫感的視覺營造；男廁內更貼心配置兒童專用小便斗，全方位提升服務溫度 。
引進30秒殺菌黑科技
設施導入凱撒衛浴黑科技，將電漿滅菌技術應用於北捷滅菌龍頭與男廁小便斗 。該技術標榜 30 秒內即可達成 99.9% 快速滅菌，並維持 24 小時長效抑菌，對 71 型腸病毒的對抗率達 96.7% 。同時，高接觸區域配置了日本 SIAA 認證抗菌扶手，抗菌率達 99.9%，有效降低交叉感染風險 。
旅客在使用新設備之餘，也需留意北車廁所深夜規定，以免清晨時段撲空。目前台北車站共計 10 間公廁，開放時段因管理單位而異：
• 台鐵自管公廁（共7間）： 開放時間為 05:10 至 00:30，配合首末班車時段開放。
• 商場清潔公廁（共3間）： 配合商場營業時間，通常需至 06:00 才對外開放。 若旅客於凌晨 00:30 至 05:10 之間抵達，大廳部分廁所會處於上鎖狀態，建議改往捷運站付費區內尋找，或向現場站務人員洽詢借用。
資料來源：臺鐵公司、凱撒衛浴