國民黨將於31日舉行中常委選舉，其中一位候選人鄧治平遭民進黨籍的台北市議員擬參選人馬郁雯爆料指出，長期接觸中國統戰部。而馬郁雯今（30）日再指出，鄧治平曾於去年10月赴北京參加台灣光復活動，期間台上致詞表示要促進「完全統一」，鄧治平也沒有任何反對。馬郁雯質疑，國民黨立委陳玉珍力挺一個長期參與統戰活動的人進入國民黨決策核心，國安單位應徹查。馬郁雯今發文指出，鄧治平去年10月17日赴北京參加台灣光復80周年書畫展的開幕式，中方出席的層級不低，包含國台辦副主任趙世通、北京市台辦主任霍光峰、中國書法家協會主席名譽主席蘇士澍等人。而中國舉辦此類紀念台灣光復節的活動，陸委會曾經發新聞稿，公開定調這類活動是「以消滅台灣主權及捏造台灣歸屬於中國的統戰活動」，台灣政府也已經明令禁止中央與地方公職人員參加。馬郁雯提到，在該活動上，果不其然，蘇士澍在致詞時就有濃濃的統戰味，強調：在推動兩岸關係和平發展，促進「祖國完全統一」的歷史進程中，文化的力量不可替代。但面對這樣的統戰、消滅中華民國的言論，台下的鄧治平不僅沒有出聲反對或起身離開，還全程正襟危坐聽訓，妥妥的統戰樣板、妥妥的國安破口。馬郁雯更批評，而陳玉珍對鄧治平的力挺，不僅有送牛肉乾、貢糖，還大量發送簡訊給黨代表幫鄧治平拉票，身段之低、口吻之親切，不僅留LINE，還歡迎大家到金門玩！為什麼陳玉珍要力挺一個長期參與統戰活動的人進入國民黨決策核心擔任中常委？呼籲國安單位要嚴加徹查！