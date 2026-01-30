我是廣告 請繼續往下閱讀

尾牙抽中218萬超大包！員工嗨到狂跳尖叫

畫面中是慧榮科技所舉辦的尾牙現場，有員工當晚抽中最大包218萬尾牙獎金，幸運兒得知瞬間嗨到跳起來，底下也不斷傳出尖叫聲，氣氛直接拉到最高

慧榮科技尾牙超狂！猛送2700萬現金、表演卡司鑲金

慧榮科技尾牙光是現金獎就豪撒2700萬，董事長跟總經理加碼環節中，更是送出218萬大獎，讓主持人艾力克斯嚇喊「CRAZY！」

▲慧榮科技前幾日舉辦尾牙，邀請艾力克斯與啦啦隊女神Yuri（陳洛心）共同主持，現場更發出218萬超大紅包，讓艾力克斯相當驚嘆。（圖／艾力克斯 Alex臉書）

科技業尾牙不夠看！野村證券、遠雄人壽「送每人萬元好禮」

2026年尾牙進入高峰期，各大企業推出歲末尾牙活動，其中科技廠的尾牙如廣達、和碩總是備受關注。但近日就有民眾表示，，讓網友們羨慕直喊「別人的公司總是不會讓我失望」。有網友昨日在Threads貼出一段影片，，讓人在現場的原PO忍不住羨慕直喊「公司尾牙中最大獎218萬的幸運兒好羨慕啊」。影片一出，隨即引發台灣網友熱烈討論，「尾牙大獎比我一整年賺的還多」、「也太瘋狂了...應該連睡覺都在聽花木蘭」、「別人的公司總是不會讓我失望」、「這應該給各大公司老闆看看」、「這是什麼天文數字，太爽了吧」。據了解，慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）是全球NAND快閃記憶體控制晶片領導大廠，創立於1995年，擁有超過30年的設計開發經驗，是亞洲首間在美國納斯達克掛牌的IC設計公司，其超高技術與影響力在2026年入選科睿唯安「全球百大創新機構」。慧榮科技前幾日舉辦尾牙，現場不僅邀來歌手表演，包括三金歌王盧廣仲、金曲歌后孫盛希以及人氣女團GENBLUE 幻藍小熊等，主持人則邀請艾力克斯與啦啦隊女神Yuri（陳洛心）。但除了表演卡司以外，最大重頭戲絕對是抽獎環節，除了現金獎還有多項超值獎品，當晚底下員工全嗨翻。科技尾牙每年都備受外界矚目，廣達電腦今年席開1300桌，總獎金將近7000萬元創史上新高；華碩席開820桌，超過8000位員工到場同歡，不只祭出8輛豪車大獎，現場更直接宣布參加獎「人人有1萬元」。除了科技尾牙以外，金融業同樣不容小覷，像是野村證券投資信託公司就豪發每人發一支iPhone 17 Pro Max，遠雄人壽尾牙則送每位員工一台「ACER 15.6吋AI筆電」，各家老闆超霸氣送禮成為今年尾牙話題，也讓外界看了稱羨不已。