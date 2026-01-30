我是廣告 請繼續往下閱讀

印度出現立百病毒（Nipah virus）群聚病例引發國際關注，越南衛生單位也同步升高警戒層級，加強監測與應變。不過醫界強調，綜合外國媒體報導，越南胡志明市醫藥大學公共衛生系前主任、杜文勇副教授（Assoc. Prof. Dr. Do Van Dung）於1月28日指出，若誤解科學數據，恐造成不必要的社會焦慮。他說明，約在2012年前後，越南於中部高原得樂省及北部和平省的研究中，曾透過ELISA檢測，在部分蝙蝠體內發現立百病毒抗體。杜文勇解釋，這就像人類感染後康復，體內仍保有免疫記憶，與能否再度傳染他人是兩回事；真正與人類感染風險相關的，是是否檢出「活病毒」。專家也提出三大理由，認為越南短期內不太可能出現立百病毒疫情。首先，越南尚未在大型果蝠（被認為是主要傳染源）身上檢出病毒，過去發現抗體的僅是小型蝙蝠；其次，十多年來的流行病學監測，相關地區並未出現任何人類立百腦炎病例，情況與泰國類似，而非印度等高流行區；第三，立百病毒的傳染力遠低於新冠病毒，基本再生數低於1，並不容易在人群中擴散。儘管風險不高，越南衛生部仍不敢掉以輕心，已於1月28日向全國醫療機構發布緊急指示，要求全面強化防疫整備。各醫院需預備隔離空間、藥品與急救設備，醫護人員也被要求嚴格落實感染管制與個人防護，並強調「及早發現、立即隔離」是阻斷傳播的關鍵。邊境防疫同樣升級，相關單位正密切監測入境旅客是否出現發燒、頭痛、急性腦炎或意識改變等症狀。立百病毒潛伏期約4至14天，初期症狀容易與流感或登革熱混淆，若出現混亂、嗜睡、抽搐或意識快速惡化等神經學徵象，醫師呼籲務必立即就醫；在尚無特效藥與疫苗的情況下，保持良好飲食衛生、避免食用受污染水果與生棕櫚樹汁，才是當前最實際的自我保護方式。