▲公車車窗玻璃全碎裂，嚇壞車上的乘客。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區敦化南路二段昨（29日）晚間7時52分許發生一起驚悚車禍，一輛準備前往小人國的客運疑似和同車道的敦化幹線公車爭道，雙方未保持安全距離，客運車前頭猛撞公車的右側車身，導致車窗玻璃碎裂，目擊乘客事後也傻眼發文：「真的有夠誇張！」所幸並未造成人員傷亡。據了解，當時58歲的沈姓男子駕駛敦化幹線公車行經台北市大安區敦化南路二段98號時，同車道駕駛台聯客運的53歲陳姓駕駛疑似未保持安全距離，導致大客車車前頭不慎撞擊公車。由於撞擊力道相當大，公車車窗玻璃直接碎裂一地，場面怵目驚心，車上的乘客更是驚魂未定。而該大客車當時準備從台北出發至位於桃園市龍潭區的「小人國」，警方獲報到場後，發現車上仍有3男1女乘客，並均表示願意等候事故調查完續搭乘前往龍潭，所幸並未造成人員傷亡。這起事故也造成雙方車輛擋風玻璃及車身窗戶有輕重不等的車損：另駕駛無酒味酒容經雙方同意未實施酒測。對此，大安分局呼籲，駕駛人行進間應保持適當距離及安全間隔，尤其營業駕駛人駕車機會更頻繁，更應建立防禦駕駛觀念，以確保行車安全。