寒假到了，不少人會把握機會看演唱會等藝文表演，為了維護消費者看表演時的安全，行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）在2025年10月間前往台北市、高雄市、台中市、台南市、新竹市及嘉義市之大型藝文表演等10處場所進行聯合查核，結果有6處出入口、樓梯間、走廊有堆放雜物的情況，衛武營國家表演藝術中心AED電力不足、台北流行音樂中心平面圖沒有標示AED設置位置，有違規情況的場所，已請主管機關督導地方政府，依法要求營運單位改正，目前全部改善完畢。
針對建築、消防、管理3方向稽查
寒假不少人會安排觀看藝文表演活動，為了確保愛好藝文表演活動民眾的消費權益，行政院消保處在2025年10月間和文化部、地方政府消費者保護官、建管、消防及文化等相關主管機關，針對大型藝文表演場所建築安全管理、消防安全管理、定型化契約及相關管理措施等項目進行查核。相關結果如下：
1、違反建築安全管理
共有8處涉及違規，包括嘉義市文化局音樂廳、國家表演藝術中心國家兩廳院、高雄流行音樂中心、台中市中山堂、台南文化中心、台南市台江文化中心，樓梯間、出入口、走廊等有雜物堆積；新竹市文化局演藝廳2樓樓梯被變更成斜坡；台北流行音樂中心緊急出口外臨時展演搭架，沒有依法申請使用。
2、違反消防安全管理
共計2處違規，包括嘉義市文化局音樂廳，滅火器性能檢查日期逾期；新竹市文化局演藝廳3樓避難器具周圍堆放雜物。
3、相關管理措施
一共4處違規，台北流行音樂中心平面圖沒有標示AED設置位置；衛武營國家表演藝術中心AED電力不足；台南市台江文化中心昇降設備、場館衛生設備（含無障礙設施）緊急求助鈴無法連線；新竹市文化局演藝廳公共意外責任險沒有足額保險。
行政院消保處提醒 看表演前先確認疏散動線
後續行政院消保處已經請主管機關內政部、文化部依法處理，也請內政部、文化部把這次查核發現的違規情況，列為督導重點；請這類場所要注意緊急救護設備的管理維護，以及該類場所管理人及現場工作人員對急救器材與消防設備之熟稔度，並要求營運單位確實足額投保公共意外責任險。
行政院消保處也提醒消費者，前往觀看表演時，要留意場館疏散動線是否暢通，以維護自身權益及安全，如果發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，以保障自身權益。
資料來源：行政院消費者保護處
我是廣告 請繼續往下閱讀
寒假不少人會安排觀看藝文表演活動，為了確保愛好藝文表演活動民眾的消費權益，行政院消保處在2025年10月間和文化部、地方政府消費者保護官、建管、消防及文化等相關主管機關，針對大型藝文表演場所建築安全管理、消防安全管理、定型化契約及相關管理措施等項目進行查核。相關結果如下：
1、違反建築安全管理
共有8處涉及違規，包括嘉義市文化局音樂廳、國家表演藝術中心國家兩廳院、高雄流行音樂中心、台中市中山堂、台南文化中心、台南市台江文化中心，樓梯間、出入口、走廊等有雜物堆積；新竹市文化局演藝廳2樓樓梯被變更成斜坡；台北流行音樂中心緊急出口外臨時展演搭架，沒有依法申請使用。
共計2處違規，包括嘉義市文化局音樂廳，滅火器性能檢查日期逾期；新竹市文化局演藝廳3樓避難器具周圍堆放雜物。
3、相關管理措施
一共4處違規，台北流行音樂中心平面圖沒有標示AED設置位置；衛武營國家表演藝術中心AED電力不足；台南市台江文化中心昇降設備、場館衛生設備（含無障礙設施）緊急求助鈴無法連線；新竹市文化局演藝廳公共意外責任險沒有足額保險。
後續行政院消保處已經請主管機關內政部、文化部依法處理，也請內政部、文化部把這次查核發現的違規情況，列為督導重點；請這類場所要注意緊急救護設備的管理維護，以及該類場所管理人及現場工作人員對急救器材與消防設備之熟稔度，並要求營運單位確實足額投保公共意外責任險。
行政院消保處也提醒消費者，前往觀看表演時，要留意場館疏散動線是否暢通，以維護自身權益及安全，如果發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線，向各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，以保障自身權益。
資料來源：行政院消費者保護處