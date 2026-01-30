農曆新年前家家戶戶都在忙著大掃除，命理專家楊登嵙就表示，家中壞掉、破掉的鍋碗瓢盆建議要馬上丟掉，以免受傷、破財。根據環保局指出，鍋子、不沾鍋等都屬於資源回收物，可以交給資源回收車處理。另外，陶瓷碗盤是不能回收的物品，不過因為可能會損壞焚化爐，還是可以交給資源回收車處理，如果民眾沒有做好垃圾分類，將依據《廢棄物清理法》可處1200元以上、6000以下罰緩。
鍋子丟棄方法
根據新北市政府環保局指出，像是不沾鍋、不鏽鋼鍋、鐵鍋、不銹鋼保鮮盒、卡式爐、不鏽鋼餐具等鐵製品，都是廢金屬類的回收物，另外鋁鍋、鋁盆、銅鍋也都是廢金屬回收物，可以直接交給資源回收車回收。若是較大的腳踏車、鐵櫃、鋁梯、鐵製桌椅要和清潔隊約定時間收運。
玻璃碗盤、保鮮盒丟棄方法
玻璃碗盤、玻璃果醬罐、玻璃奶瓶、玻璃保鮮盒、玻璃容器、玻璃酒瓶、用完的香水玻璃瓶、玻璃保養品瓶罐等，都是廢玻璃類，請交給資源回收人員分開、單獨回收。要注意的是，鏡子不算玻璃類，不能回收。另外，新北市將康寧玻璃鍋、隔熱玻璃算成回收類，但有其他縣市環保局沒有回收，請民眾丟棄前跟當地環保局確認。大型玻璃如玻璃桌墊、大型魚缸都要跟清潔隊約時間收運。
陶瓷碗盤丟棄方法
陶瓷餐具、陶瓷碗盤、咖啡陶瓷杯、馬克杯、陶瓷花瓶等，都不是玻璃回收物品，不過因為陶瓷破裂可能會讓清潔人員受傷，新北市政府環保局也表示，陶瓷無法焚化，還可能會損壞焚化爐設備，因此要妥善包裝後，交給資源回收車的清潔人員，並告知是陶瓷類物品。常見的珪藻土地墊等，也是不可回收的製品，但跟陶瓷一樣，可包裹後交給資源回收車人員。
鍋鏟、菜刀丟棄方法
金屬類的鍋鏟、菜刀、水果刀都是可以回收的物品，請再交付刀具給資源回收車的清潔人員時，告知清潔人員，以免誤傷。也有許多民眾使用的是陶瓷刀，處理方式跟陶瓷餐具一樣，可在包裹後交給資源回收車的清潔人員。
能不能回收快速確認法
只要確認好鍋碗瓢盆等材質，就能了解能不能回收，也可透過各地環保局網站或聯絡清潔隊員了解詳細規定，新北市民可用「回收物品易查通」查詢，另外，環保組織RE-THINK重新思考也有「回收大百科」等查詢物品能不能回收。
金屬類：大部分都可回收。
陶瓷類：不可回收，但需交給資源回收車人員。
塑膠類：如有回收標誌可回收，但餐具太髒、油膩或是沒有標誌，則屬於一般垃圾。
木頭、矽膠類：一般垃圾。
資料來源：命理專家楊登嵙、新北市政府環保局、回收物品易查通、RE-THINK重新思考、「回收大百科」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據新北市政府環保局指出，像是不沾鍋、不鏽鋼鍋、鐵鍋、不銹鋼保鮮盒、卡式爐、不鏽鋼餐具等鐵製品，都是廢金屬類的回收物，另外鋁鍋、鋁盆、銅鍋也都是廢金屬回收物，可以直接交給資源回收車回收。若是較大的腳踏車、鐵櫃、鋁梯、鐵製桌椅要和清潔隊約定時間收運。
玻璃碗盤、玻璃果醬罐、玻璃奶瓶、玻璃保鮮盒、玻璃容器、玻璃酒瓶、用完的香水玻璃瓶、玻璃保養品瓶罐等，都是廢玻璃類，請交給資源回收人員分開、單獨回收。要注意的是，鏡子不算玻璃類，不能回收。另外，新北市將康寧玻璃鍋、隔熱玻璃算成回收類，但有其他縣市環保局沒有回收，請民眾丟棄前跟當地環保局確認。大型玻璃如玻璃桌墊、大型魚缸都要跟清潔隊約時間收運。
陶瓷餐具、陶瓷碗盤、咖啡陶瓷杯、馬克杯、陶瓷花瓶等，都不是玻璃回收物品，不過因為陶瓷破裂可能會讓清潔人員受傷，新北市政府環保局也表示，陶瓷無法焚化，還可能會損壞焚化爐設備，因此要妥善包裝後，交給資源回收車的清潔人員，並告知是陶瓷類物品。常見的珪藻土地墊等，也是不可回收的製品，但跟陶瓷一樣，可包裹後交給資源回收車人員。
金屬類的鍋鏟、菜刀、水果刀都是可以回收的物品，請再交付刀具給資源回收車的清潔人員時，告知清潔人員，以免誤傷。也有許多民眾使用的是陶瓷刀，處理方式跟陶瓷餐具一樣，可在包裹後交給資源回收車的清潔人員。
只要確認好鍋碗瓢盆等材質，就能了解能不能回收，也可透過各地環保局網站或聯絡清潔隊員了解詳細規定，新北市民可用「回收物品易查通」查詢，另外，環保組織RE-THINK重新思考也有「回收大百科」等查詢物品能不能回收。
金屬類：大部分都可回收。
陶瓷類：不可回收，但需交給資源回收車人員。
塑膠類：如有回收標誌可回收，但餐具太髒、油膩或是沒有標誌，則屬於一般垃圾。
木頭、矽膠類：一般垃圾。
資料來源：命理專家楊登嵙、新北市政府環保局、回收物品易查通、RE-THINK重新思考、「回收大百科」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。