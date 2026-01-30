臉書83萬人追蹤
的網紅律師呂秋遠去年爆發私生子風波，與他生下一子的女律師林沄蓁控訴，2023年實習期間因呂秋遠而懷孕後，遭逼迫墮胎及離職
，損害工作權、人格權，提告求償150萬元，今天上午一審宣判呂秋遠以及由他擔任主持律師的宇達經貿法律事務所賠償60萬元
。
林沄蓁親自聽判，走出法庭時原本帶著笑容，但受訪不到10秒鐘就因為想起一路以來的艱辛而激動落淚，她說謝謝法官看到真相，還給她公道，這不是她一個人的勝利，是女性勞工的勝利
，希望藉由她的案例可幫助所有曾經或正在遭受懷孕歧視
的女性，找到一點勇氣為自己發聲、爭取應有的權益，這條路還很長，她會繼續堅持下去。
林沄蓁表示，訴訟過程中很辛苦，對造用地毯式打法的訴訟策略，「把黑拗成白的」，因為她是自己處理案件，必須一次又一次檢視很惡質的控訴與答辯，「經常都是自己邊寫狀邊哭」
。
對於一審判賠60萬元是否上訴，林沄蓁說要想一下。
林沄蓁2023年3月1日到呂秋遠開設的宇達經貿法律事務所實習，實習期間兩人發生關係，7月10日林沄蓁告知呂秋遠懷孕後，呂秋遠曾約林沄蓁當面談、傳訊息以及打電話，都是要求拿掉小孩，8月2日呂秋遠傳了這些訊息：「如果妳還是不做決定，那就我做。
」、「如果妳還是無法下決定，整件事就到此為止，妳下午也不用來上班了，畢竟我沒有辦法再等待這件事。
」
林沄蓁因此打包走人，但她自認「被離職」，以違反性別平等工作法向台北市勞動局申訴，去年（2025）9月底，呂秋遠因「懷孕歧視」遭裁罰30萬元。
林沄蓁另對呂秋遠及宇達經貿法律事務所提告索賠150萬元，台北地院曾安排調解，不過雙方沒共識。林沄蓁在2023年8月2離職，之後再也沒見過呂秋遠，本案爭點是她與事務所的雇用關係是否在5個月的實習結束後就消滅，林沄蓁主張，她的勞動契約應為不定期契約。
呂秋遠去年12月31日臉書發文提及感情風波，只用「那個人」稱呼林沄蓁
，「我至少被那個人告了將近10件包括但不限於的訴訟與檢舉（我可是一件都沒告她），也讓我在今年下半年過的不是很開心」、「我一定會說，因為這是我這一生做過最愚蠢的事，沒有之一
」。
1月6日辯論終結當天，林沄蓁證實呂秋遠至今都沒付撫養費，也從無表示對於「家人」的關心
，記者再問對於呂秋遠跨年夜發文內容有何看法？林沄蓁雖露出微笑，但表情顯得五味雜陳，只回應「一言難盡」。