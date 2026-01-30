我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Dex金珍映說崔美娜秀可愛，洪慶真（如圖）瞪他。（圖／翻攝自Netflix）

▲金珍映參加《單身即地獄2》走紅，後來也加入節目主持群，製造不少笑料。（圖／翻攝自IG@ dex_xeb）

韓國戀愛綜藝節目《單身即地獄5》在Netflix熱播中，目前更新到第7集，8到10集將在2月10日上線。最新進展中，「女海王」崔美娜秀情牽4男，讓一開始傾心於她的琇濱非常不悅，琇濱也對其他女嘉賓展開攻勢，崔美娜秀不爽的臉完全不加以掩飾，主持群之一的Dex金珍映竟然說她這樣很自然可愛，讓洪慶真傻眼斜眼瞪他，這個畫面也全都被拍下來並播出，引來討論。崔美娜秀一開始跟琇濱一起到天堂島，兩人也確定彼此心意，結果在營火晚會中的真心話環節中，她一下對承一告白，又對禹盛閔講悄悄話，還一直跟省勳訴苦，讓琇濱非常不解，憤而之下將重心放在喜歡自己的喜珗。不過主持群都認為，琇濱只是在利用喜珗，其實還是非常喜歡崔美娜秀，崔美娜秀每次看到琇濱關心喜珗，都會認不住在鏡頭前翻白眼、嘆氣，但明明是她自己到處跟別人曖昧。主持人金珍映卻說她這樣很做自己，也滿可愛的，洪慶真一臉不可置信地看著他，還有點上下打量，畫面全都播出，相當有趣。後來崔美娜秀主動跟琇濱道歉，琇濱也接受，兩人重修舊好，神發展讓人驚呼，「真的沒劇本嗎！」