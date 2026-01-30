我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格不斷創新高，每盎司在觸及5598美元、單日漲幅超過5%之後，一度急跌下探5200美元，目前又反彈漲到5300美元，市場也擔心金價是否已失控？黃金還能漲多高？瑞銀仍持續看好黃金，預期至少在2月中旬春節假期之前，金價上漲趨勢較難抵擋，之後季節性需求通常會減弱，只是短期價格走勢開始顯得過度，短期調整的風險在上升，目前更傾向於觀望，而白銀、鉑金和鈀金的波動性也大幅上升。全球研究部貴金屬策略師Joni Teves今（30）日指出 金價2025年12月以來的強勁勢頭在2026年加速。今年初至今的一系列市場訊息，提高了投資者多元化投資組合的意願，該趨勢利好黃金。對美國聯準會（Fed）獨立性的擔憂、地緣政治緊張局勢加劇、更廣泛的政策和政治不確定性等因素，推動避險和多元化資金流入黃金市場。考慮到黃金市場的相對規模，資金從其他資產類別，無論是貨幣、債券還是股票，轉向黃金，但也可能產生顯著影響，尤其是當這類資金調整擴大時，瑞銀認為中長期風險仍偏於上行。也由於各類黃金需求均上升，他表示，長線持有者的任何趁機獲利了結都被投資興趣的重燃充分抵消。即使是實物需求也依然強勁，尤其中國的需求保持堅挺，部分由於季節性因素，但更多是由於強勁的在岸黃金投資情緒。儘管黃金交易創歷史新高，國內價格仍處於溢價。雖然高處不勝寒，但他認為，至少在2月中旬春節假期之前，金價上漲趨勢較難抵擋，之後季節性需求通常會減弱。屆時，任何負面宏觀催化劑更有可能引發回檔和盤整，當前則順勢而為。不過，他也提到，黃金的樂觀敘事比以往任何時候都更具說服力，做多黃金仍是正確的策略。支援戰略性配置黃金的理由有很多，指標也顯示平均來看投資者仍有加倉空間。但瑞銀也提醒，短期價格走勢開始顯得過度，短期調整的風險在上升，金銀比大幅下降，凸顯出投資多元化的興趣正擴散至其他貴金屬，投資者紛紛轉向硬資產。由於短期投機興趣也可能增加，導致波動加劇，因此，瑞銀對在目前價位追高持謹慎態度，尤其是對於想新建倉的投資者。因此，儘管黃金和貴金屬的強勁漲勢意味著存在較高的「錯失恐懼」情緒，瑞銀認為有時承認「錯失的喜悅」有益身心，至少在短期內。至於白銀、鉑金和鈀金的價格走勢更波動，這些金屬的波動性大幅上升，瑞銀獲悉中國供需緊張，這體現在即使考慮13%的稅率，在岸價格仍有溢價。然而，白銀1個月遠期合約已回落，短期限合約的曲線已重回升水，表明部分流動性已回流到本地倫敦市場。對於鉑金和鈀金，瑞銀指出，遠期曲線仍貼水，表明市場持續緊張。白色貴金屬的供需關係樂觀，今年這3個市場預計均將出現供應缺口，但瑞銀認為，投資者的資金流向是推動近期價格走勢的關鍵，對於這些更偏工業用途的金屬而言，需求摧毀可能需要時間，也擔心投機和個人投資者的加入。