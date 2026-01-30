我是廣告 請繼續往下閱讀

海軍一名黃姓上士副班長，因與周姓女子發生肉體關係遭對方男友檢舉，原本被軍方認定情節重大，直接祭出2大過並列入汰除名單，引發黃男不服上訴。高雄高等行政法院審理後認為，軍方在裁量時未參考過往案例，且考量黃男坦承態度及雙方已和平分手，再加上「檢舉人並非對方配偶或本人」，因此認定裁量上並不適當，判決原處分撤銷。據了解，海軍中黃姓上士副班長，因為與周姓女子發生了肉體關係，結果被對方的男友抓包檢舉，海軍151艦隊在調查後，認定黃男的行為嚴重影響軍人形象，屬於情節重大，直接依照《陸海空軍懲罰法》給他記了兩次大過，並將他列入汰除名單，打算將他開除。對此，黃男認為處分過重，表示自己跟周女從交往到分手這段時間，部隊考績一直都是甲等或優等，工作表現非常穩定。他強調這純粹是個人的私生活與感情問題，並沒有利用軍人身分亂搞，也沒有影響到部隊紀律或公務。他認為，軍方為了這件事就直接記兩大過讓他丟飯碗，根本不符合比例原則。這起案件經高雄高等行政法院調查後出現轉折。法官指出，軍方人評會在開會時，並沒有將黃男的行為與近三年內發生的類似案例進行對比討論，程序上有欠周全。此外，根據國軍針對「性別分際」的懲罰標準，除非男女關係的違失程度被評定為「重度」，才會建議記一至兩次大過並列入汰除或撤職。法院進一步分析，黃男在調查過程中態度坦白，且與周女早已和平分手，加上檢舉人並非黃男的配偶或周女本人。法院認為，在這些前提下，軍方直接祭出兩大過處分確實有下手過重的疑慮，認為原處分在裁量上並不適當，因此決定撤銷原處分並發回重新裁量，全案仍可上訴。